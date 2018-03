Daddy-Knigge: 10 Regeln für gute Väter

Ob man die nun mag oder nicht, man wird die langsame Abkoppelung des Sohnes akzeptieren müssen. Da hilft es nicht, in der gleichen Kleidung wie die Kinder herumzulaufen, in Jugendsprache zu verfallen oder den gleichen Musikgeschmack vorzutäuschen. Hiphop-Hosen sehen an erwachsenen Männern ziemlich bescheuert aus, Breakdance führt wortwörtlich zu Knochenbrüchen – und Ihrem Sohn ist es oberpeinlich, wie sich der Vater aufführt. Bei der Gelegenheit verabschiedet man sich am besten gleich mit von der Illusion, über das Kind eine zweite Jugend erleben zu können. Denken Sie daran: Sie sind der Vater und nicht der Bruder oder Freund!

Lassen Sie Konflikte nicht zu Machtkämpfen eskalieren, in denen es nur Sieger und Besiegte geben kann. Wer sich als Vater mit Macht durchsetzt, steigert dadurch nicht seine Autorität. Denn das unterlegene Kind wird bei nächster Gelegenheit den Kampf wieder aufnehmen. Klüger ist es, rechtzeitig einen sich anbahnenden Machtkampf abzubrechen, Distanz und ein freundlicheres Klima zu suchen, in dem man miteinander reden kann.

3. Was im zweiten Job wirklich zählt Väter haben eigentlich zwei Jobs – den im Büro und den zu Hause. Für den ersten Job werden sie ausgebildet und mit betrieblichen Fortbildungsseminaren gefördert. Den anderen Job treten sie an, wenn sie bereits ausgepowert sind, eine explizite Ausbildung existiert nicht – und kündigen kann man ihn auch nicht wirklich.

Dosiert vermittelte Strukturen: Viel Liebe und klare Regeln

Dass in Deutschland wieder über Erziehung, über Werte und Ziele diskutiert wird, kann man nur begrüßen. Der neue, jetzt angesagte Erziehungsstil heißt "autoritativ"

6. Sorgen Sie rechtzeitig für ein Update

"Fernsehen macht dumm", titelte eine Sonntagszeitung kürzlich – und vielleicht haben die Forscher, die diese Erkenntnis lieferten, auch irgendwo Recht. Aber: Kinder wachsen mit TV-Geräten, PCs, Konsolen und LAN-Partys auf – und die väterliche Drohung, das Teufelszeug aus dem Fenster zu werfen, ist keine ernsthafte. Im Zweifelsfall sitzt der Junior dann bei den Nachbarskindern vorm Fernseher oder daddelt an der Konsole im Kaufhaus.

Die Rede ist hier nicht von der "Wohlstands- oder Verwöhnverwahrlosung", wie Psychologen den Zustand nennen, wenn Kinder zwar mehrere Festplatten, aber keinen festen Kontakt mehr zu den Eltern haben. Hier geht es darum, verantwortungsbewusst mit elektronischer Hard- und digitaler Software umzugehen und sich sachkundig zu machen: Nur wer über TV-Serien und PC-Spiele informiert ist, kann glaubhaft über Inhalte und Sehgewohnheiten mitreden. Nur wer sich in der virtuellen Welt der Kinder auskennt, kann eingreifen, lenken, prägen. Gut gemeinte Sprüche wie "Warum liest du nicht mal ein Buch?" bringen nichts. Wer sich mit vor den Bildschirm setzt, kann die dort vermittelten Inhalte diskutieren. Und an einem gewissen Punkt sagen: Komm, lass uns in der wirklichen Welt etwas unternehmen, was spannender als alle virtuellen Abenteuer ist.

7. Trennen Sie sich von Ihrer Frau

Wenigstens mal für ein Wochenende. Denn nichts ist besser für das Vater-Kind-Verhältnis als eine gemeinsame Auszeit ohne Mutter. Tochter oder Sohn merken, dass der Vater genauso gut kochen kann wie die Mutter und sogar solche Sachen, die Kindern gerne mögen.

Ein Wochenende oder gar eine ganze Woche sind ideale Gelegenheiten, um sich intensiv miteinander zu beschäftigen und gemeinsame Erlebnisse zu haben. Nach so einer Auszeit lieben sich dann alle umso mehr – Sie Ihre Frau, auch weil sie sich jetzt um den Wäscheberg kümmert, Ihre Frau Sie, weil sie endlich mal ein freies Wochenende hatte, die Kinder die Mutter und den Vater. Und schon ist man dem wichtigsten Erziehungsziel einen Schritt näher – nämlich dass die Kinder ein „gutes Verhältnis zu ihren Eltern und Geschwistern“ haben, wie es laut TNS-Infratest 73 Prozent der Befragten wünschten.

8. Seien Sie ein großzügiger Geizkragen

Mit dem Widerspruch müssen Väter leben. Auf den Euro achten sollten Sie, wenn es um die Zukunft der Kinder geht: Studiengebühren, Zuschüsse zur Studentenbude – da kommt eine Menge auf Sie zu. Also rechtzeitig einen Finanzplan entwickeln, um später den Kindern den Start in das eigene (Berufs-)Leben zu erleichtern.

Ein nicht zu kleines, aber auch nicht zu großes Taschengeld (ein 14-Jähriger rechnet bisweilen schon mit 15 bis 20 Euro, Taschengeldrechner unter starke-eltern.de) kombiniert mit klaren Regeln, wer was bezahlt, erleichtert den Kindern den Einstieg ins Finanzmanagement. Und wenn es dann um Karten für einen gemeinsamen Kinobesuch, um ein neues Buch oder eine CD geht, sollten Väter auch mal die Spendierhosen anhaben. Das Leben kann so schön sein.

9. Eigensinn tut gut

Natürlich erinnern uns die Kinder an uns selbst. Und sie erinnern uns an all die Träume, die wir hatten – und nicht immer verwirklicht haben. Drängen Sie nicht darauf, dass Ihre Kinder die Pläne wahr machen, die Sie nur geträumt haben. Lassen Sie sie ihren eigenen Weg gehen – und bestärken Sie sie darin, dass sie die Fähigkeiten haben, alles zu schaffen, was sie wollen.

10. Genießen Sie es, Vater zu sein

