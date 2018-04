Hüttenkäse-Rezepte: 10 Ideen, wie Sie körnigen Frischkäse aufpeppen können

Hüttenkäse ist nicht nur ein prima Muskelfutter, sondern auch ein guter Verbündeter im Kampf gegen die Kilos. Pur bekommen Sie ihn nicht runter? Müssen Sie auch nicht, dank unserer Rezept-Ideen

Hüttenkäse gehört in jede Küche

Hüttenkäse sollte wirklich jeder Mann im Kühlschrank haben. Der Grund: Cottage Cheese ist nicht nur ein idealer Abnehm-Snack, sondern auch das perfekte Futter für Ihre Muskeln. Der körnige Frischkäse vereint nämlich gleich mehrere positive Eigenschaften in einem Lebensmittel:

Hüttenkäse ….

… ist sehr eiweißreich (13 Gramm Protein pro 100 Gramm)

… liefert kaum Kohlenhydrate (3 Gramm Carbs pro 100 Gramm)

… enthält nur wenig Kalorien (rund 100 kcal pro 100 Gramm)

… ist fettarm (4 Gramm pro 100 Gramm)

… ist eine gute Calciumquelle (80 mg pro 100 Gramm)

Cottage Cheese: eiweißreicher Snack für Ihre Muskeln

Der hohe Eiweißgehalt in Kombination mit den wenigen Kalorien, Carbs und Fett machen körnigen Frischkäse zum idealen Muskel-Food. Denn Ihre Muskulatur ist auf die ständige Zufuhr von proteinreichen Lebensmittel angewiesen, da Muskeln aus Eiweiß-Bausteinen, den Aminosäuren, bestehen. Ihr Körper verwendet das aufgenommene Eiweiß aus dem Hüttenkäse also unter anderem als Grundlage für dickere Muskelfasern. Außerdem benötigt ihr Körper die Proteine für die Regeneration. Cottage Cheese ist daher sowohl ein prima Prä- als auch Post-Workout-Snack.

Abnehmen mit körnigen Frischkäse

Hüttenkäse gehört nicht nur in jeden Sportlerkühlschrank, auch Abnehmwillige profitieren von den Vorzügen des kalorienarmes und proteinreichen Käses: Der Körper braucht relativ lange, um Proteine zu spalten und zu verarbeiten, daher hält das Sättigungsgefühl nach dem Genuss eines eiweißreichen Snacks lange an. Wer Hüttenkäse futtert, beugt so auch Heißhunger vor – und der ist bekanntlich Ihr schlimmster Feind beim Abnehmen.

Cottage Cheese ist zudem unschlagbar günstig. Sie müssen also keine speziellen Abnehm- oder gar Light-Produkte kaufen, um abzunehmen.

Hüttenkäse-Rezepte von süß bis herzhaft

Wer mag, kann körnigen Frischkäse direkt aus der Packung löffeln – ideal, wenn es mal schnell gehen muss. Alternativ essen Sie Hüttenkäse mit einer Scheibe Vollkornbrot zum Frühstück (als Aufstrich / Butterersatz), mixen mit Kräutern, Gewürzen, Senf oder Tomatenmark einen leckeren Dip für Gemüse-Sticks oder kombinieren ihn als süße Variante zusammen mit Beeren und Honig.

Pur schmeckt Hüttenkäse oft ein wenig langweilig und einige bekommen ihn kaum hinunter. Doch es gibt viele Möglichkeiten ihn aufzupeppen, wie unsere Hüttenkäse-Rezepte beweisen.