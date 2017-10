Desinteresse: 10 Anzeichen, dass die Frau kein Interesse an Ihnen hat

Platz 9: Sie macht sich ständig über Sie lustig

Sie mögen vielleicht hin und wieder ein wenig trottelig sein oder manchmal auf der Leitung stehen. Hat die Frau Interesse, nimmt sie's mit Humor. Will sie vor Ihnen allerdings die Flucht ergreifen, wird sie unter Umständen nicht davor zurückschrecken, Sie permanent auflaufen zu lassen. Wenn Ihre vermeintliche Flamme in der Öffentlichkeit Sätze fallen lassen sollte wie a) "Was stinkt denn hier so? Warst Du das?", b) "Hattest Du das T-Shirt nicht schon heute Nacht zum Schlafen an?" oder c) "Tut der Pickel auf Deinem Rücken noch sehr weh?", dann lassen Sie die Finger von ihr. Ihr Interesse-Faktor ist gleichzeitig mit ihrem Taktgefühl gestorben.