10 Tipps für mehr Erfolg im Beruf

5. Stellen Sie Fragen und bleiben Sie hartnäckig! Haken Sie nach, was sich Kollegen oder Kunden konkret vorstellen. Härter: „Ideen anderer nicht sofort abschmettern, sondern konstruktiv hinterfragen.“

8. Seien Sie hilfsbereit! Unterstützen Sie andere mit Informationen, arbeiten Sie die neuen Kollegen aktiv mit ein. Auch wichtig: vor Ihrem Urlaub die Mitarbeiter über den Stand der laufenden Vorgänge in Kenntnis setzen.

Sorgfalt statt Sorgenfalten: Objektive Meinungen sind gefragt!

9. Bleiben Sie objektiv!

Nie gedankenlos die Meinung anderer übernehmen. Machen Sie sich ein eigenes Bild von Personen oder Inhalten.



10. Genauigkeit führt Sie zum Erfolg!

Wenn Sie eine Aufgabe bekommen, dann fragen Sie nach, was zu tun ist. Gold wert: in eigenen Worten wiederholen, was Sie verstanden haben. Der Job-Coach: „Das beseitigt Missverständnisse und ist ein Zeichen von Sorgfalt.“