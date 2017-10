Weibliche Höhepunkte: 10 Tipps, wie Sie Frauen zum Orgasmus bringen

Eine Frau zum Orgasmus bringen – für Sie ein Kinderspiel? Mag sein, aber ist es auch ein Orgasmus, den sie nie wieder vergisst? Mit diesen Tipps wird ihr Höhepunkt zum Feuerwerk

1. Verführen beginnt mit Lachen

Frauen möchten gerne unterhalten werden, bevor es ins Bett geht. Überzeugen Sie also durch Humor und lassen Sie Ihren Charme spielen. Das heißt nicht, dass Sie sich zum Kasper machen oder plumpe Witze erzählen sollen. Feinsinniger, intelligenter Humor imponiert Frauen definitiv mehr als Lachnummern auf Knopfdruck. Wenn Sie es hinkriegen und den richtigen Nerv treffen, schaffen Sie damit die perfekte Grundlage für einfühlsame Höhepunkte.

2. Heizen Sie ihr den ganzen Tag lang ein

Heißt konkret: Ihre Liebste sollte vom Aufstehen bis zur heißen Nummer am Abend permanent an Sex mit Ihnen denken müssen. Das schaffen Sie am besten, indem Sie ihr über den Tag verteilt Nachrichten senden mit eindeutigen Inhalten. Und nein, es müssen nicht zwingend Nacktbilder sein. Versuchen Sie doch mal, das in Worte zu fassen, was Sie nach Feierabend mit ihr vorhaben. Wetten, dass es sie extrem scharf macht im Büro schon zu lesen, wie Sie am Abend mit Ihren Fingern langsam die Innenseiten ihrer Schenkel hochwandern wollen, um ...

>>> Sex-Talk per Smartphone: Das sollten Sie wissen

3. Eine ruhige Kugel schieben

Entspannung ist der wichtigste Faktor für den weiblichen Orgasmus. Verbreiten Sie also bloß keine Hektik und geben Sie der Frau das Gefühl, dass sie die ganze Nacht Zeit dazu hat. Zünden Sie ein paar Kerzen an und legen Sie ruhige Musik auf. Je deutlicher Sie vermitteln, dass Sie geduldig sind, desto leichter ist es für sie, sich fallen zu lassen – und irgendwann zu explodieren.