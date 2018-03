Arbeits-Zeitplan: Die 100 wichtigsten Minuten Ihrer Karriere

Nehmen Sie sich 100 Minuten, um unsere Jobtipps in die Tat umzusetzen – und Ihrer Karriere steht nichts im Weg

33:42 Minuten fürs Gehirn

Oops – da ist mir was entfallen!

Okay, Sie halten sich ein Nasenloch zu und atmen durch das andere. Dann wechseln. Was Ihnen das jetzt bringen soll? Immerhin ist Ihnen gerade der Name des Firmengründers entfallen. Und Sie sollen gleich eine Laudatio auf den Mann halten. Durch das gezielte Atmen verwirren Sie Ihr Gehirn. Wenn Sie den 90-Minuten-Takt, in dem die beiden Gehirnhälften abwechselnd besonders aktiv sind, durcheinander wirbeln, kommt Ihnen das Entfallene möglicherweise wieder in den Sinn.

Dauer:00:27 min, die Ihnen helfen, stoibersches Äh-Gestammel zu vermeiden.

Ich drehe mal ’ne Runde

Sauerstoff und damit Denkleistung bekommen Sie ganz einfach ins Hirn: Gehen Sie vor einem wichtigen Termin noch schnell an die frische Luft. Während Sie spazieren, gehen Sie in Gedanken die wichtigsten Punkte durch.

Dauer:08:12 min fürs Luftschnappen.

Müde Vorstellung, oder?

Ihr Kollege Niebensiech gähnt sich was zurecht in seinem Büro. Filtert der so etwa wichtige Informationen heraus? Niebensiech nutzt eine simple Übung: Energie-Gähnen. Gähnen entspannt das Hirn und aktiviert die Formatio reticularis, also die Region, wo Wichtiges von Unwichtigem getrennt wird. Mit dieser Übung stärken Sie auch Ihre Stimme und die Kreativität. Mit den Fingerspitzen ertasten Sie Ihr Kiefergelenk, dann lassen Sie Ihren Kiefer fallen, simulieren das Gähnen. Atmen Sie tief und entspannt durch und massieren Sie sanft das Kiefergelenk.

Dauer:00:25 min für den Weckruf an die Hirnzellen.

Volle Konzentration voraus!

Da hilft Sekundenzeiger-Wandern – eine einfache Übung, die Ihre Konzentrationsfähigkeit erhöht. Dreimal täglich zwei Minuten lang schauen Sie dem Sekundenzeiger einer Uhr zu, wie er seine Runden dreht. Und zwar ausschließlich – nichts nebenher essen, trinken und auch nicht schnell mal E-Mails checken. Wenn Sie den Faden verlieren, sammeln Sie Ihre Gedanken und versuchen es noch mal.

Dauer:06:00 min. Wer sich auf den Sekundenzeiger voll konzentrieren kann, wird sich auch in anderen Situationen nicht mehr so leicht ablenken lassen.

Mann, ist das kindisch!

Der Trick dabei heißt Mind-Mapping. Nehmen Sie sich ein großes Blatt Papier und schreiben Sie das Problem, um das es geht, in die Mitte – der Kern, aus dem heraus Sie viele Stiele wachsen lassen. Jeder ist ein Aspekt mit eigenen Verästelungen. Nicht zu sehr konzentrieren – gerade frei flutende Assoziationen führen oft zu frappierenden, neuen Ansätzen.

Dauer:15:24 min. Das reicht locker, um eine erste Gedankenkarte zu erstellen.

Im Nebenjob bin ich Spion

Wie wirken Sie allseits informiert und an der Firma interessiert – und verblüffen außerdem Ihren Chef? Notieren Sie sofort, wenn Sie in einer Besprechung oder beim informellen Plausch auf dem Gang etwas Wichtiges erfahren haben, und zwar so detailliert wie möglich. Auf diese Weise fallen Ihnen die entscheidenden Kleinigkeiten wieder ein.

Dauer:03:14 min reichen im Schnitt aus, um sich rasch ein paar Detail-Informationen zu notieren.