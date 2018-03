Abnehm-Team: „Das einfachste Zeug macht meine Muskeln fix und fertig“

Timo hat inzwischen 10 Kilo weg und 10 Zentimeter weniger Bauchumfang. Dafür ist er um diese Erfahrungen reicher

Krafttraining half mir früher, mein Übergewicht zu kaschieren – hier und da die Muskeln ein wenig aufblasen, schon fällt das Bäuchlein nicht mehr so arg ins Gewicht, geht manches Fettpolster als fleischiger Muskel durch. Heute weiß und kann ich es besser.

Alles fing mit diesen komischen Seilen an, die Sascha damals grinsend am Geländer vor seinem Haus befestigte. Auf meine Nachfrage, was das sei, lächelte der Coach nur und sagte: „Wirst schon sehen!“ Matse und ich witzelten rum, waren gut drauf. Zu gut, fand der Coach. Deshalb ging’s erst mal zum Waldlauf. Zurück vor Saschas Haus, durften wir dann ran an das Schlingen-System. Ich nahm die Schlaufen in die Hand und dachte: Das ist ja easy. Ein Trugschluss! Das ständige Aus-balancieren, wozu einen dieses Gerät zwingt, verpasste mir am nächsten Tag einen nie da gewesenen Muskelkater im gesamten Rumpf. Noch zwei Tage später quälte ich mich beim normalen Krafttraining nur über die Runden, war vollkommen schlaff von den Schlaufen.

So ergeht es mir seitdem eigentlich immer: Der Coach zeigt uns ein paar hammerharte Übungen, und stets ist der Muskelkater auch drei Tage später noch zu spüren. Ob mit Gurten oder anderen fiesen Folterwerkzeugen, die Sascha in seinem „Keller des Schmerzes“ aufgebaut hat, um Matse und mich einmal in der Woche durch die Mangel zu drehen. Ich kann es immer wieder kaum glauben, welche Zerstörungszirkel auch ohne den Einsatz massi-ver Fitness-Gerätschaften oder tonnenweise Gewicht möglich sind. Neben dem schon erwähnten Schlingen-System fährt Sascha stets nur unscheinbare Fitness-Geräte auf, wie Theraband, Springseil oder Medizinball. Viel geht auch einfach mit dem eigenen Körpergewicht, und selbst ein unscheinbarer Einrichtungsgegenstand wie ein Hocker mutiert zum Special-Forces-Trainingsgerät. Schön im Zirkel aufgebaut, und schon fangen die Muskeln an zu weinen. Ganz wunderbar lässt sich das auch zu Hause umsetzen: Sowohl Matse als auch ich haben uns mit diesen einfachen Hilfsmitteln jeweils ein feines Studio eingerichtet. Eine Zimmerecke reicht da schon.