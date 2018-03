Sex-Ausrutscher: 13 Fragen, die Mann besser für sich behalten sollte

11. Frage : Sex! Sie denkt an Sex!

"Woran denkst du?"

Ihre Augen sind geschlossen, ihr Mund geöffnet. Sie seufzt. Essen! Das ist es! Sie denkt ans Essen! Oder an Hausarbeit. Darum wirkt sie auch so entspannt. Oh, Mann, Sie können Fragen stellen! Dürfen wir Sie mal was fragen? Wie gering müssen Ihre Qualitäten als Liebhaber sein, damit die Frau jetzt an irgendwas anderes denkt als an den unglaublichen Sex, den sie gerade hatte? Zerstören Sie nicht den Moment, genießen Sie ihn. So, wie sie es tut.