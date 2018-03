Abenteuerreise: Eine Segel-Regatta über den Atlantik

18°40‘N, °37‘ 24°W Ich blinzele in die Nacht, die siebte unserer Reise, habe wieder Wache von neun bis Mitternacht. Der Autopilot summt, die Timaios II rauscht unter Spinnaker mit zehn Knoten über lang gezogene Wellenberge und durch tiefe Täler. Ich habe Zeit zum Nachdenken. Mit Überschall hätte ich diese Reise in vier Stunden, mit der QE2 in fünf Tagen geschafft.

Wild und stürmisch – die See kennt kein Erbarmen © Michael Amme

Neunter Tag – Stürmische Zeiten

Am Mittag des neunten Tages erreicht uns wie immer per E-Mail die Wetterprognose, aber heute nährt sie die schlimmsten Fantasien: „Thunderstorms with gusty winds in exceed of 50 knots“, werden da für unser Seegebiet vorausgesagt, also Windgeschwindigkeiten, bei denen an Land Bäume entwurzelt werden.

16°49‘N, 42°49’W

In Kürze soll die Hölle losbrechen! Alle Crews sind in heller Aufregung, E-Mails werden verschickt, Funkgespräche geführt. Mario wird ganz blass. Jetzt bloß keinen Fehler machen, denke ich mir. Nur Fiete, der Kapitän, bleibt locker, nennt die Voraussage einen „totalen Schwachsinn“ und rechnet höchstens mit einer gewöhnlichen „Passatstörung samt Gewitter“. Unser Spinnaker bleibt also oben. „Schließlich ist das für uns die beste Gelegenheit, um sich von ein paar Angsthasen abzusetzten“, sagt Fiete.

Regelmäßig wie ein Uhrwerk rücken uns in der Nacht immer neue, größere Brecher auf die Pelle. Sonst passiert nichts, Fiete behält Recht und katapultiert uns durch diesen Höllenritt unter die ersten zehn in der Gesamtwertung.