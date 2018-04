20 Jahre Zanshin Dojo: Treffen Sie die Men's Health Camp-Trainer in Hamburg

Am 21. und 22. April gibt's zum Geburtstag Norddeutschlands größter Fitness- und Kampfsportschule 50 kostenlose Workshops. Mit dabei: die Coaches vom Men's Health Camp und NXL LVL-Trainer Nico Airone

Das Zanshin Dojo, Norddeutschlands größte Fitness- und Kampfsportschule, feiert 20-jährigen Geburtstag. Am 21. und 22. April 2018 in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr sind alle Fitness- und Kampfsportinteressierten eingeladen an 50 Workshops teilzunehmen.

Workshop mit NXT LVL-Trainer Nico Airone

Weitere Gründe vorbeizuschauen? Unter den Referenten, die alle Fitness- und Kampfsportinteressierte mit gratis Workshops durch das Wochenende führen, befinden sich u. a. Trainer von Men’s Health, dem Men's Health Camp, ein ehemaliger Cirque du Soleil Akrobat, Sportmediziner, professionelle Parkour-Athleten. Plus: Men's Health-Redakteur, -Covermodel und NXT LVL-Trainer Nico Airone ist mit von der Partie. Es gibt sogar 20 Workshops extra für Kinder.