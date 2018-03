Mister Bigchest Workout: 4-Wochen-Trainingspläne für eine breite Brust (2)

MONTAG: Brust, Trizeps, Schultern Aufwärmen (5-10 Minuten): 1 Minute Hampelmannsprünge, anschließend 30 Sekunden Arme und Beine locker ausschütteln. Diese Kombination insgesamt 5-mal wiederholen. 1) Bankdrücken 2) Schrägbankdrücken im Obergriff 3) Überzüge mit einer Kurzhantel 4) Dips 5) Liegestütze in enger Position 6) Frontheben im Hammergriff 7) Schulterdrücken DIENSTAG: Beine, Bauch Aufwärmen (5-10 Minuten): 5x 1 Minute Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht, dazwischen jeweils 60 Sekunden Pause. In dieser Zeit Dehnübungen für die Beinmuskulatur absolvieren. 1) Kniebeugen mit Kurzhanteln 2) Kniebeugen im Ausfallschritt 3) Beckenheben 4) Wadenheben 5) Käfer-Crunches 6) Sit-Ups 7) Zwei-Punkt-Unterarmstütz (8-10 Wiederholungen pro Seite) MITTWOCH: RUHETAG DONNERSTAG: Rücken, Bizeps Aufwärmen (5-10 Minuten): 1 Minute Seilspringen, anschließend 30 Sekunden Arme und Beine locker ausschütteln. Diese Kombination insgesamt 5-mal wiederholen. 1) Kreuzheben 2) Klimmzüge im engen Untergriff 3) Langhantelrudern 4) Bizeps-Curls im Hammergriff 5) Bizeps-Curls im weiten Untergriff 6) Bizeps-Curls im Obergriff FREITAG: Brust, Trizeps, Schultern Aufwärmen (5-10 Minuten): 1 Minute Hampelmannsprünge, anschließend 30 Sekunden Arme und Beine locker ausschütteln. Diese Kombination insgesamt 5-mal wiederholen. 1) Bankdrücken 2) Schrägbankdrücken im Obergriff 3) Überzüge mit einer Kurzhantel 4) Dips 5) Liegestütze in enger Position 6) Frontheben im Hammergriff 7) Schulterdrücken SAMSTAG: RUHETAG

SONNTAG: RUHETAG