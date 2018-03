Die 50 heißesten Sexstellungen des Kamasutra

Sexstellungen des Kamasutra: Phoenix spielt in roter Höhle

Diese Position lädt zum Liebesspiel ein und ist etwas für Männer, die den Ton angeben wollen. Wenn Sie Ihre Partnerin in dieser Stellung oral befriedigen, ist es ebenso aufregend. Da diese Stellung ganz schön die Beinmuskulatur Ihrer Partnerin strapazieren kann, sollte sie die Beine etwas anwinkeln.

Technischer Anspruch: ★★★★✩

Erotische Wertung: ★★★★★

So geht's: Ihre Partnerin liegt auf dem Rücken, die Beine gespreizt und so weit wie möglich in Richtung ihres Oberkörpers gezogen. Sie dringen entweder kniend oder liegend in der Missionarsstellung in sie ein. Da sie sich in dieser Stellung kaum bewegen kann, liegen Rhythmus, Tiefe und Intensität der Stöße ganz in der Hand des Mannes.

