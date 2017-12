Sport bei Minusgraden : 5 Gründe, warum Sie in der Kälte trainieren sollten

Outdoor-Training im Winter verbessert in vielerlei Hinsicht Ihre Leistungsfähigkeit © Dudarev Mikhail / Shutterstock.com

2. Argument für Sport bei Minusgraden: Kälte macht schneller

Eine Studie der University of Massachusetts in Boston zeigt: Bei Kälte bringen Ausdauersportler mehr Leistung. Wissenschaftler verglichen die Marathon-Ergebnisse aus 7 Städten und fanden heraus, dass die schnellsten Zeiten bei Temperaturen zwischen 1 und 10 Grad Celsius gelaufen wurden. Sobald die Temperaturen stiegen, wurden die Zeiten schlechter. Die optimale Temperatur legten die Forscher auf 5 Grad fest. Was hinter dem Ganzen steckt: Hohe Außentemperaturen belasten nicht nur Ihren Kreis-lauf in weit stärkerem Maße, auch die Muskeln bekommen weniger Sauerstoff. Grund: Wenn Sie in der Wärme Sport treiben, findet eine Umverteilung des Blutes statt, so dass mehr Blut durch die Haut und weniger durch die arbeitende Muskulatur fließt. Das hat dann unter dem Strich zur Folge, dass Ihre Leistungsfähigkeit erheblich sinkt.

3. Grund: Minusgrade machen froh

Ausdauertraining in der Kälte regt die Produktion des Glückshormons Serotonin an und wirkt depressiver Stimmung 4-mal besser entgegen als Antidepressiva – so eine US-Studie der Duke University in Durham/North Carolina. 30 Minuten Kardiotraining, 2-mal wöchentlich, über 4 Monate hinweg – diese Dosis genügte, damit sich die Laune der Probanden deutlich messbar besserte.

