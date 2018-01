5 Methoden, um mit dem Rauchen aufzuhören

2. Hypnose – eine teure Methode, um mit dem Rauchen aufzuhören

Wie im Schlaf soll man bereits durch 1 bis 3 Sitzungen zum Nichtraucher werden. Kostenpunkt: etwa 250 Euro pro Sitzung. Der Therapeut verknüpft den Glimmstängel mit negativen Bildern und treibt so die Sucht in die Flucht. "Man muss nicht an Hypnose glauben. Wichtig ist nur, dass man den Willen hat aufzuhören", sagt Dr. Elmar Basse, Hypnotiseur aus Hamburg.

Anna Grobler, freie Mitarbeiterin "Ein wenig mulmig war mir schon, mich bei einem Fremden so fallen zu lassen. Aber das Ergebnis spricht für sich: Sofort nach der ersten Behandlung war mein aggressives Verlangen nach Zigaretten verschwunden. Und das Beste daran ist: Es hält bis heute an. Jetzt kann ich endlich Sport treiben, ohne zu röcheln."