Größer wirken: 5 simple Styling-Tricks, die Männer größer wirken lassen

Simpler geht's kaum: Haben Hose und Oberteil (annähernd) die gleiche Farbe, wirkt Ihre Silhouette deutlich schlanker und gestreckt. Kleiner Tipp: Vielleicht testen Sie diesen Look nicht gleich in Knallrot oder Quietschgelb. Komplett Schwarz sieht immer gut aus. Wem das zu düster erscheint, fährt mit einem dunklen Blau oder Grau gut.

In Deutschland liegt die durchschnittliche Körpergröße eines Mannes bei etwa 1,80 m. Sie fallen deutlich darunter? Macht doch nichts! Wenn Sie optisch trotzdem ein paar Zentimeter dazu gewinnen wollen, sind Sie hier genau richtig. Es gibt nämlich eine ganze Reihe einfacher Styling-Tipps , mit denen kleine Männer größer wirken. Zum Beispiel diese:

Den Trick mit den Längsstreifen, die uns schmaler und größer wirken lassen, kennen wir alle. Und dass Quersteifen einen eher in die Breite ziehen, wissen Sie natürlich auch. Aber hätten Sie auch gewusst, dass große Logos, fette Aufdrucke und Schriften auf dem Oberteil Sie tatsächlich kleiner wirken lassen? Das gleiche gilt für wilde Muster. Zurückhaltung heißt hier die Devise! Wenn schon gemustert, dann bitte dezent und filigran.

Schlecht sitzende, zu große und schlabbernde Kleidungsstücke stauchen Ihren Körper optisch und lassen Sie kleiner wirken, als Sie sind. Das trifft vor allem auf zu lange Hosenbeine zu. Deswegen müssen Sie nicht gleich auf teure, maßgeschneiderte Anzüge umsteigen und Ihre bestehende Garderobe verbannen. Ein richtig guter Schneider tut es auch schon. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingsteile (vor allem Ihre Hosen!) und statten Sie dem Experten einen Besuch ab. Ein geschultes Auge sieht sofort, an welchen Stellen nachgebessert werden muss. Und wenn Ihre Kleidung dann erstmal perfekt sitzt, gewinnen Sie optisch tatsächlich ein paar Zentimeter dazu.

Keine Sorge, wir wollen Sie nicht in High-Heels stecken. Dieser Trick funktioniert ganz ohne hohe Hacken und hat vielmehr mit der Form Ihrer Schuhe zu tun. Wenn Sie Ihre Beine optisch verlängern wollen, sollten Schuhe mit abgeflachter Schuhspitzen sofort aus Ihrem Schuhschrank fliegen. Diese Form wirkt extrem klobig und macht aus kurzen Beinen im schlimmsten Fall kurze Stampfer. Viel besser: klassisch abgerundete Schuhe, die einen schlanken Fuß machen.

Schon mal über die Wirkung des Revers an Ihrer Jacke nachgedacht? Wenn es darum geht, ein paar Zentimeter dazu zu gewinnen, kommt es tatsächlich auf solche vermeintlichen Kleinigkeiten an. Ein schmales Revers hat sogar gleich zwei Vorteile für kleine Männer: Es streckt nicht nur Ihren Oberkörper optisch, sondern lässt zusätzlich Ihr Kreuz breiter und Sie dadurch muskulöser wirken.

Sie können Ihren Körper optisch strecken, doch nichts verleiht Ihnen so viel Größe wie ein gesundes Selbstbewusstsein. Also denken Sie immer dran: Sie sind gut, so wie Sie sind! Wahrscheinlich fallen Ihnen angeblich "fehlende Zentimeter" viel mehr ins Auge als allen anderen.