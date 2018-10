Körperfett reduzieren: Perfekte Muskeldefinition mit diesen 6 Tipps

Muskeln schützen vor Übergewicht und damit vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen © AS Inc / Shutterstock.com

Was ist die richtige Ernährung zur Muskeldefinition?

Fettabbau funktioniert am ehesten mit einer negativen Kalorienbilanz. Aber: Ist das Defizit zu groß, fängt der Körper zu sparen an und nagt im schlimms­ten Fall an den Muskeln. Für ein effektives Training brauchen Sie genug Energie, es darf aber eben nicht zu viel sein. Tipp: Beim Frühstück ordentlich zulangen und bis zum Abend Stück für Stück die Portions­größen reduzieren. Kleine, proteinhaltige Snacks liefern den Muskeln den nötigen Baustoff - Eiweiß bzw. Protein. Beispiel: Magerquark mit 6 bis 8 zer­stoßenen Mandeln oder Walnüssen. Kohlenhydrate reduzieren. Um die Muskeldefinition weiter anzukurbeln, empfehlen wir abends noch eine 30- bis 40-minütige Ausdauereinheit. Danach gibt es dann nur noch einen eiweißreichen Snack, zum Beispiel einen fettarmen Kochschinken.

Übrigens: Definierte Muskeln sehen nicht nur gut aus, die können auch was

Muckis schützen vor Übergewicht und damit vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denn sie verheizen ordentlich Zucker und Fett. Außerdem verbessert sich die Beweglichkeit, da das Zusammenspiel von Unterhautfett und Bindegewebe mit definierten Muskeln geschmeidiger und effektiver abläuft – im Gegensatz zu Muskelpaketen, die dick aussehen, aber alles andere als funktional sind. Trainieren Sie mit freien Gewichten, dabei werden die Muskeln viel umfassender gefordert als an Kraftmaschinen.





Wie sieht das perfekte Training aus, um Körperfett zu reduzieren?

Eine Kombination aus 60 Prozent Kraft- und 40 Prozent Ausdauertraining beschert Ihnen präsentable Muskeln. Profis greifen fast jeden Tag zur Hantel, 3- bis 4-mal in der Woche steht eine Kardio-Einheit an. Dazu kommen Kniffe im Alltag: Ich nehme zum Beispiel nie den Fahrstuhl, sondern stets die Treppe. Ob in Ruhe oder in Bewegung, je mehr Muskeln Sie haben, desto mehr Energie setzen Sie auch um, und das senkt wiederum langfristig den Körperfettanteil.

Wie wichtig ist Ausdauertraining bei der Muskeldefintion?

Ausdauertraining ist nicht nur gesund, weil es Herz und Kreislauf stärkt, sondern es kurbelt die Fettverbrennung mächtig an. Wer an seiner Muskeldefinition arbeiten will, kommt um regelmäßiges Ausdauertraining nicht herum. Schließlich nützt das schönste Sixpack wenig, wenn es unter einer zentimeterdicken Fettschicht verborgen ist. Natürlich kommen Sie auch beim Hantelstemmen ins Schwitzen, doch nichts ist in dieser Hinsicht so effektiv wie regelmäßiges Joggen oder Kardioeinheiten auf Laufband, Ergometer, Stepper oder Rudermaschine. Und falls Sie das Training zu sehr an das monotone Rackern von Galeerensklaven erinnert, gehen Sie doch einfach in die entsprechenden Kurse im Fitnessstudio. Da schuften Sie nicht allein vor sich hin und der Beat der Musik und der Trainer treiben Sie an.