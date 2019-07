Nachhaltige Erholung: Diese 6 Hotels sind erholsam für Mensch und Umwelt

Heiße Herberge: 30 Kilometer vor Reykjavík steht dieses einzigartige Boutique-Hotel inmitten von Lavafeldern. Seine Nordlichtbar macht ihrem Namen alle Ehre. Auch durch die bodentiefen Fenster der 45 Zimmer können Sie die Himmelslichter bestaunen. Das Interieur ist von Recycling geprägt: Möbel aus Treibholz, Waschbecken aus alten Reifen, Lampen aus Lava. Das Restaurant tischt nordische Spezialitäten aus lokalen Zutaten auf. Die umliegenden heißen Quellen fließen direkt in den Outdoor-Pool des Spas. Hier lässt du die Seele baumeln.

Whitepod Hotel in Les Giettes (Schweiz)

2. Energiespar-Kugeln auf 1400 Metern

Runde Sache: Die clevere Bauweise der so genannten Pods vereint Energieökonomie und Komfort. Weiß im Winter und grün im Sommer passen die 18 Halbkugeln nahtlos in das Schweizer Alpenpanorama. Auf Wassersparmaßnahmen und biologisch abbaubare Produkte aus der Region wird hier sehr viel Wert gelegt. Holzkamine sorgen für Gemütlichkeit und einzigartige Themenpods für Abwechslung: Agenten-Abenteuer in der 007-Suite und Waldbaden im Birken-Dom (siehe Foto). Ab 260 Euro pro Doppelzimmer kannst du es dir hier gemütlich machen (www.whitepod.com).