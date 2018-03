Muskel-Quickies: 7 Zeitspartricks fürs Covermodel-Training

Covermodels verraten, mit welchen Workout-Strategien Sie topfit werden. Dieses Mal: effektiv trainieren trotz Zeitmangels, inklusive Video-Interview mit Covermodel Matthias

„Fünf Minuten für einen Kaffee!“ Was von Fotografin Christina Körte als Pause gedacht war, löst bei unserem Cover-Model Matthias Plucinski die gegenteilige Reaktion aus. Der 24-Jährige schnappt sich ein Dehnband und legt ein Blitz-Workout hin, das einen schon beim Zusehen schwitzen lässt. Bizeps-Curls, einbeinige Kniebeugen, Crunches – alles ohne Pause nacheinander. „Hauptberuflich arbeite ich als Projektmanager, nebenbei als Model. Ich bin es gewohnt, die wenige freie Zeit optimal fürs Training zu nutzen“, so Matthias. Hier verrät unser Titelheld, wie er in kurzer Zeit aus jedem Workout das Optimum rausholt: 7 Zeitspartricks, die Ihnen zu schnellen Trainingserfolgen und (mit ein wenig Glück) aufs Cover von Men’s Health verhelfen.

1. Gedanken machen

Schon vor seinem Workout legt Matthias die Grundlagen dafür, die zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen: „Ich gehe die Übungen auf dem Weg in mein Fitness-Studio oder spätestens in der Umkleidekabine schon mal im Kopf durch. Dann muss ich mir während des Trainings nicht so viele Gedanken machen und komme schneller voran.“ Auch gut: Abfolge der Übungen vorher notieren und die Notizen dann zum Training mitnehmen.

2. Übungen koppeln

Wenn an einem langen Arbeitstag nur wenig Zeit fürs Training bleibt, greift Matthias gern auf so genannte Compound Moves zurück. „Darunter versteht man zwei oder mehrere miteinander verbundene Kraftübungen, bei denen man sehr viele Muskeln gleichzeitig fordert“, erklärt er. Der Übungsvielfalt sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt, man kann die Übungen mit Hanteln oder Dehnbändern, aber auch mit dem eigenen Körpergewicht absolvieren. Wichtig aber: Wer Hanteln benutzt, sollte sich bei der Wahl des Gewichts nach dem schwächsten Muskel richten. Bei der Kombi aus Seitheben für die Schulter und Bizeps-Curls wählen Sie beispielsweise das fürs Seitheben übliche Gewicht.