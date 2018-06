Dickmacher: Von diesen 8 Dingen nehmen Sie zu, obwohl sie kalorienfrei sind

Schuld an den gut gefüllten Fettdepots ist nicht immer Pizza oder Currywurst. Selbst wer gesund isst, kann mit Extra-Kilos kämpfen. Wie das geht? Diese 8 Dickmacher können Ihren Abnehmerfolg sabotieren

Dickmacher, die keine Kalorien haben? Klingt zuerst ziemlich paradox. Meist ist doch die Mischung aus Kalorienüberschuss und zu wenig Bewegung schuld daran, dass aus dem Bierbauch einfach kein Sixpack werden will. Soweit die Theorie. Denn in der Praxis sammeln sich Zusatzpfunde nämlich auch trotz Training und einer ausgewogenen Ernährung an. Das ist auf Dauer ziemlich frustrierend.

Damit Sie bei Ihrem Abnehmvorhaben nicht das Handtuch schmeißen, decken wir 8 versteckte, kalorienfreie Dickmacher auf und verraten, wie Sie den Futter-Fallen im Alltag aus dem Weg gehen.

1. Stress macht uns dick

Wer ständig unter Stress steht, versetzt seinen Körper in einen permanenten Ausnahmezustand. In Zeiten, in denen wir noch ums Überleben kämpften, war das durchaus sinnvoll. In solchen Situationen mussten nämlich möglichst schnell alle Energiereserven mobilisiert werden, um der Gefahr (Säbelzahntiger!) zu entkommen. Ein evolutionärer Überlebensinstinkt, der bis heute anhält und dafür verantwortlich ist, dass Ihr Körper unter Stress nach kalorienreicher Nahrung verlangt.

Das gilt auch für Psycho-Stress am Arbeitsplatz. Am Schreibtisch wird von dieser überschüssigen Energie jedoch leider nichts verbraucht und sammelt sich stattdessen als Rettungsring um den Bauch an. Gleichzeitig kann Stress dazu führen, dass Ihr Stoffwechsel herunterfährt. Ein zweiter Faktor, der für zusätzliche Kilos sorgt.

2. Schlafmangel macht hungrig

Bei Schlafmangel leidet nicht nur Ihre Laune, sondern auch Ihr Gewicht. Für Ihren Körper ist Schlaf enorm wichtig, um zu regenerieren. Ihr Gehirn verarbeitet Reize und Eindrücke des Tages, das Immunsystem wird gestärkt, Wundheilungsprozesse – die zum Beispiel auch für das Muskelwachstum verantwortlich sind – werden aktiviert und der Hormonhaushalt reguliert. Dabei wird unter anderem das Sattmacher-Hormon Leptin ausgeschüttet, das das Hungergefühl während der Nacht unterdrückt. Wer zu wenig schläft, verhindert diesen Prozess.