Gesund schwitzen: 8 heiße Sauna-Tipps für mehr Entspannung

Ideale Saunier-Zeit: 8 bis 10 Minuten für Neulinge, Profis können ruhig 5 Minuten länger schwitzen © Goran Bogicevic / Shutterstock.com

4. Machen Sie lieber kurze und heiße Saunagänge

Faustregel: Neu-Schwitzer bleiben acht bis zehn, Profis bis zu 15 Minuten. Die letzten drei Minuten genießen Sie im Sitzen (angezogene Beine), um den Kreislauf auf den Kälteschock vorzubereiten. Besonders gefährlich fürs Herz: Dauerschwitzen auf der untersten Bank! Die unterste Bank der Sauna ist nur eine Stufe und nicht zum Sitzen gedacht. Ist die Hitze unangenehm, auf keinen Fall da herumdümpeln. Bleiben Sie lieber nur fünf Minuten im Dampfbad, aber dafür auf der obersten Bank – so wird der Hitze-Effekt erhalten. Mehr als drei Saunagänge vergrößern den positiven Hitze-Effekt nicht, sondern ermüden Ihren Körper nur übermäßig.

5. Tanken Sie vor der Abkühlung frische Luft

Die Temperaturdifferenz macht's: Kalte Brause, Tauchbad und Winterluft kosten Überwindung. Doch der Temperaturschock trainiert Ihr Immunsystem. Warmduscher belasten Atmung und Kreislauf (dem im Whirlpool der totale Crash droht). Bloß nicht zu kalt: Kneipp in allen Ehren, aber direkt nach dem Saunabad ist eiskaltes Wassertreten tabu, es überfordert die Selbstregulation des Körpers und erhöht die Gefahr von Gefäßkrämpfen. Besser erst mal raus an die frische Luft, vorkühlen und Sauerstoff tanken. Die Schleimhäute sind von der trockenen Sauna-Luft ausgetrocknet. Feuchte und frische Luft wirkt dem entgegen und verringert so das Risiko von Atemwegserkrankungen.

6. Verzichten Sie aufs Trinken zwischen den Saunagängen

Nutzen Sie die Zeit zwischen Sport und Sauna, um Ihren Körper zu wässern. Zwischen den Saunagängen trinken Sie nämlich besser nicht. Grund: Das Schwitzen entzieht dem Blut Wasser. Nachfolgend wandert Flüssigkeit aus den Geweben ins Blut. Die darin enthaltenen Abfallstoffe werden über Leber und Niere ausgeschieden. Wer zwischen den Saunagängen zur Flasche greift, verringert den gewebereinigenden Effekt des Schwitzbades. Nach dem letzten Gang müssen Sie aber viel trinken. Sonst kann es wegen Austrocknung Kopfweh geben.

7. Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen in der Sauna

Gymnastische Verrenkungen oder angeregte Diskussionen sparen Sie sich für später: In der Sauna ist die Sauerstoffkonzentration reduziert, Bewegungen und Sprechen belasten Kreislauf und die Atmung stark. Auch nach Atemübungen in der Abkühlphase drohen Hyperventilationskrämpfe. Das Warnsignal ist Kribbeln in den Fingern.

8. Einmal pro Woche in die Sauna reicht

Ungefähr eine Woche lang hält laut Aussage des Deutschen Saunabunds die positive Wirkung von Saunagängen auf das Immunsystem an. Auch mehrmals in der Woche zu saunieren ist in Ordnung, eine weitere Verbesserung erreicht man dadurch allerdings nicht.