Abnehmen mit Sport: 8 Tipps für Abspeck-Läufer

Machen Sie Ihren Fettdepots gehörig Beine: Mit diesen acht Tipps purzeln die Pfunde noch schneller

1. Schlagen Sie auch mal über die Stränge

Der Körper bekommt nicht nur bei 130 Pulsschlägen pro Minute sein Fett weg. Wenn Sie mal wenig Zeit für das Training haben, können Sie es in Sachen Puls also richtig krachen lassen: Geben Sie Gas, und halten Sie das Tempo möglichst bis zum Ende durch. So stürzen Sie die Kalorienbilanz in tiefrote Zahlen.

2. Schalten Sie rauf und wieder runter

Lauferfahrene bringen den Stoffwechsel eher mit Qualitätskilometern als mit zusätzlicher Strecke in Fahrt. Deshalb sollten Sie ein- bis zweimal pro Woche Intervallläufe machen: warmlaufen, ein paar Minuten Vollgas geben, zwei bis fünf Minuten locker traben – und das Ganze mehrmals wiederholen.

3. Suchen Sie sich Gegner

Vor Ihnen läuft ein flotter Jogger? Prima – Zähne zusammenbeißen und dranhängen. Besser: Überholen Sie ihn, denn danach möchten Sie sich sicher nicht die Blöße geben, ihn noch einmal vorbeiziehen zu lassen, oder? Das ist wirksamer als jede Tempovorgabe.

4. Nutzen Sie Aufstiegsgelegenheiten

Lassen Sie Treppen auf Ihrem Laufweg nicht links liegen. Stufen (oder kleine Hügel, Steigungen) sind Stoffwechselanheizer: Flitzen Sie 5- bis 10-mal hoch und achten Sie auf Körperstreckung und verstärkten Armeinsatz.

5. Stehen Sie früher auf

Rennen Sie am besten noch vor dem Frühstück los. Gerade das Laufen mit leeren Kohlenhydratspeichern bringt den Fettstoffwechsel auf Touren. Morgenmuffel könnte ein Schlafphasenwecker helfen (um 200 Euro, www.axbo.com. Er registriert Bewegungen und weckt Sie zum optimalen Zeitpunkt.

6. Legen Sie Gewichte drauf

Mehr Kalorien verbrennen, ohne sich mit höherem Tempo zu quälen – das funktioniert mit Zusatzgewichten von maximal zwei Kilo pro Seite. Achten Sie aber auf eine saubere Armarbeit.

7. Gruppenzwang ausüben

Suchen Sie sich einen Lauftreff in Ihrer Stadt. Am besten Endorphin-Freaks. Wenn die Ihnen unterwegs von ihren Temporäuschen erzählen, laufen Sie nach ein paar Metern fast wie von selbst.

8. Riskieren Sie eine große Klappe

Egal ob City-Run, Volkslauf oder ein Marathon: Melden Sie sich zu einem Wettkampf an! Und erzählen Sie jedem davon. Ihrer Mutter, ihren Freunden, dem Chef. Warum? Weil Sie jeder ständig darauf ansprechen wird - und das Training ausfallen zu lassen kommt unter Beobachtung nicht in Frage!