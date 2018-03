Das Surfer-Workout: 8 Übungen für ein Surfer-Workout

3. Übung: Explosive Liegestütze

Für die Brust und den Trizeps

A Zwei Stepboards (alternativ: zwei ähnlich hohe, stabile Kisten) etwas weiter als schulterbreit auseinander und parallel zueinander stellen. Dazwischen in den Liegestütz gehen, Oberkörper senken.

B Arme explosionsartig strecken, den Oberkörper nach oben katapultieren, mit den Händen auf den Boards oder Kisten landen. Sofort in den Ellenbogen nachgeben, um dadurch den Schwung abzufedern. Dann erneut vom Boden abstoßen, in der Startposition landen.

Zwei Sätze, je acht bis zwölf Wiederholungen.