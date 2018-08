Trainingszeit verkürzen: Mit diesen 9 Tipps sparen Sie Zeit beim Training

Klar, die Trainingszeit ist immer knapp. Mit diesen 9 Tipps können Sie Ihre Workouts abkürzen und sind garantiert schneller unter der Dusche

Sport und Trainingszeiten konkurrieren ganz automatisch mit anderen Freizeitaktivitäten in unserem Terminkalender. Wer hat schon Zeit für ein ausgiebiges 90-Minuten-Workout im Gym? Plus An- und Abfahrzeiten. Wer auch das Gefühl hat, dass sein Workout viel zu lange dauert, sollte sich die folgenden Tipps durchlesen. Mit diesen können Sie locker einige Minuten Trainingszeit sparen.

1. Weniger Wiederholungen sind mehr

Klar, die Anzahl der Wiederholungen und Sätze bestimmen sehr direkt die Trainingsdauer. Für das Trainingsziel Muskelaufbau reichen allerdings 8 saubere Wiederholungen mit maximalem Krafteinsatz völlig. Wenn Sie mehr als 12 schaffen, sollten Sie ein paar Extra-Kilos drauflegen.

>>> Die größten Fehler beim Krafttraining

2. Komplexe Übungen sparen Trainingszeit

Fordern Sie beim Workout stets mehrere Muskelgruppen auf einmal. Ideal dafür: Komplexübungen wie Klimmzüge (für den Rücken und Bizeps) oder Dips (für die Brust und den Trizeps). Noch besser: so genannte Compound Moves. Darunter versteht man zwei oder mehrere miteinander verbundene Kraftübungen, bei denen man sehr viele Muskeln gleichzeitig fordert. Der Übungsvielfalt sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Sie können die Übungen mit Hanteln oder Dehnbändern, aber auch mit dem eigenen Körpergewicht absolvieren. Wichtig: Wer Hanteln benutzt, sollte sich bei der Wahl des Gewichts nach dem schwächsten Muskel richten. Bei der Kombi aus Seitheben für die Schulter und Bizeps-Curls wählen Sie beispielsweise das fürs Seitheben übliche Gewicht.