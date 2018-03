So flutscht´s

Der Hot Spot befindet tief in der Vagina, nahe des Gebärmutterhalses in der oberen Scheidenwand. Werde der A-Punkt gestreichelt, löse dies Reflexe des Wohlbehagens aus, berichtete der Mediziner. Das Resultat: Vermehrter Scheidenfluss; die Vagina schwelle an - ein Drittel der Versuchspersonen habe sogar mit multiplen Orgasmen reagiert.

Falls Ihre Liebste also beim Sex öfter nicht richtig feucht wird und über Schmerzen klagt, sollte sie lernen, den A-Punkt zu finden. Zum Schluss noch eine Info für Ihre Kumpels: Das „A“ steht für "Anterior Fornix Erogenous Zone". Punkt.