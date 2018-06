Minus 35 Kilo: Leser Hannes fühlt sich endlich wohl in seinem Körper

Wenn Hannes der Süßhunger überkam, naschte er einfach ein paar Beeren

Seine Ernährungsregeln hielt er konsequent ein, Ausnahmen gab es bei ihm keine. "Wenn ich mal Hunger auf was Süßes bekam, aß ich einfach Beeren, die liefern auch noch Vitamine", erzählt Hannes. "Oder ich machte mir einen süßen Jogurt mit Kokosblütenzucker und Zimt – das mache ich heute noch gern."

Freunde und Familie mussten sich anfangs erst an den disziplinierten Hannes gewöhnen, doch mittlerweile erfährt er viel Unterstützung: "Ein Kumpel hat eine Eisdiele und macht extra für mich zuckerfreies Eis."

>>> So erstellen Sie einen Muskelaufbau-Ernährungsplan

Laufen, Klettern, Biken: Hannes steht auf Outdoor-Action

Als dann die ersten Pfunde purzelten, bekam Hannes Lust auf Sport: "Ich hab mich auf einmal viel beweglicher gefühlt." Anfangs machte er eine, später 2, inzwischen sogar 3 Stunden Sport am Tag. Aber jeden Tag im Gym Gewichte stemmen kam für ihn nicht in Frage, viel wichtiger war ihm die Abwechslung – von Laufen über Klettern bis Biken. "Sich bewegen ist toll, am besten ist es draußen", sagt Hannes. 35 Kilo hat er so verloren, doch das hält ihn nicht vom Weitermachen ab. Er hat sein Haus umgestaltet, sich einen Fitness-Raum eingerichtet und im Garten Platz zum Klettern geschaffen, inklusive Griffen am Balkon.

"Sport hilft mir, den Kopf freizukriegen und auf neue Gedanken zu kommen", sagt er.

Hannes wichtigste Schlank-Regeln:

Auf Zucker komplett verzichten, bei Hunger auf Süßes zu Obst greifen Nur Wasser trinken, weder Getränke mit Zucker, Kaffee noch Alkohol Jeden Tag mit frischen Lebensmitteln kochen, anstatt Fertigprodukte in der Mikrowelle aufzuwärmen Zum proteinreichen Steak oder Lachsfilet gibt’s bunte und abwechslungsreiche Gemüsebeilagen mit frischen Zutaten statt nur Kartoffeln Jeden Tag Bewegung an der frischen Luft – ganz egal, ob Rad fahren, klettern oder eine Runde laufen

>>> Leckere Low Carb-Rezepte

Große Ziele: Halbmarathon laufen

Hannes hat zu einem neuen Selbstbewusstsein gefunden. Er fühlt sich heute richtig wohl in seinem Körper, probiert mehr aus, trägt moderne Kleidung, sucht seinen eigenen Style. Irgendwann ist eine Model-Agentur auf ihn aufmerksam geworden, inzwischen stand er schon für namhafte Firmen vor der Linse.

>>> 6 Gründe für Gewichtsstillstand

Seit eineinhalb Jahren hält Hannes nun sein Gewicht. Zufrieden? "Sein Ziel hat man nie erreicht", sagt er und erzählt von seinen nächsten Plänen. Beim Halbmarathon in Berlin, London und New York möchte er dabei sein und sich mehr für wohltätige Zwecke einsetzen.

Sie können sich mit Dominiks Geschichte identifizieren und wollen es ihm nachmachen? Worauf warten Sie dann noch? Die beste Zeit, um mit dem Abspecken zu beginnen ist JETZT. Oder haben Sie auch eine Erfolgsgeschichte zu erzählen? Dann berichten Sie uns und unseren Lesern, wie Sie es geschafft haben und schreiben eine Mail an erfolgsgeschichte@menshealth.de.