Erotische Abnehm-Spielchen

Die Italiener wussten schon immer, dass Essen Sex für den Gaumen ist. Das schmeckt man in jeder guten Trattoria. Dass Sex abnehmen hilft, kann deshalb nur einem Römer einfallen.

Endlich macht auch das Abnehmen richtig Lust. Zumindest, wenn man die Ratschläge von Professor Bruno Fabbri befolgt. Der Ernährungsexperte hat nämlich eine Tabelle zum Abnehmen entwickelt, bei der nicht dröges Joggen oder stupides Krafttraining als Buße für Ess-Sünden herhalten müssen.

Vielmehr heizt der Italiener beim Pfunde-Verlieren ordentlich die Libido an: Fabbri hat nämlich ausgerechnet, wieviel Kalorien welche Sexpraktik verbraucht und das ganze in Relation zu den Nährwerten von Speisen gestellt.

<b>Pizza-Spritzer und Wein-Cunnilingus</b>

Die Abbitte für einen guten Schluck Wein lautet da zum Beispiel: eine viertel Stunde Oralsex. Sicherlich kein Thema, wenn Sie ihrem Schatzi auch tüchtig eingeschenkt haben. Frauen fühlen sich meist sowieso zu dick.

Eine halbe Pizza bekommen Sie wieder von den Rippen, wenn sie genau 26 Minuten beischlafen. Aber Vorsicht: Das gilt nur, wenn Sie das Ganze mit einem Orgasmus krönen. Sollte wohl hinzubekommen sein. Notfalls müssen eben ein paar Kalorien mehr dran glauben.

Oder haben Sie mal wieder in der Frittenbude gesündigt? Das Fett von einem Burger mit Pommes bekommen sie durch eine knappe Stunde heftiges Petting wieder los – mit Zunge, versteht sich. Und das ist wahrscheinlich die einzig wirkliche Strafe, sofern das Fett schon ranzig schmeckt.

<b>Feuer beim Vorspiel</b>

Auch beim Vorspiel soll es krachen: Schon das Öffnen eines BHs verlangt nicht nur Fingerfertigkeit, sondern verbrennt auch Kalorien. Allerdings nicht in der Anfänger-Version: wer die Körbchen seiner Süßen mit beiden Händen öffnet, tilgt damit nur acht Kalorien.

Also wenden Sie lieber die Profi-Variante an: Einhändiges Lösen von Haken und Ösen bringt Ihnen 18 Kalorien auf der Uhr. Klappt nicht gleich? Um so besser. Wenn Sie auch noch anfangen zu schwitzen, verbrauchen Sie entsprechend mehr. Das ist Ihnen immer noch zu wenig? Dann machen Sie´s ihr mit dem Mund und Fabbri verspricht Ihnen eine Erleichterung um glatte 87 Kalorien.

Für das Kernproblem der ganzen Sache hat uns der italienische Ernährungsberater allerdings keine Lösung verraten: Bei diesen erotischen Abnehmhilfen bekommt man doch erst richtig Lust aufs Essen. Ein Teufelskreis...