Abnehmfehler: Diese 6 Saboteure verhindern, dass Sie Gewicht verlieren

Ausschweifende Fressgelage am Wochenende können Sie den Rest der Woche in Schwierigkeiten bringen. Studien belegen, dass übermäßiges Essen innerhalb von nur drei Tagen die Fähigkeit des Körpers, den Appetit zu regulieren, erheblich aus dem Gleichgewicht bringt. Wer also von Freitag bis Sonntag in Burger, Chips und Pommes schwelgt, schürt den Heißhunger am Montag.

So bekämpfen Sie den Abnehm-Saboteur: Machen Sie eine salzarme Diät. Zugegeben: Nicht jeder Mann kann seinen Lieblings-Snack mit Karotten oder Sellerie ersetzen. Aber versuchen Sie es zumindest mal mit salzarmen Chips oder Brezeln. Und nehmen Sie weniger Salz beim Kochen. Würzen Sie nur kurz nach, wenn das Gericht bereits auf dem Teller liegt. Denn Salz direkt auf dem Lebensmittel schmeckt intensiver als beim Kochen hinzugefügte Würze.

Salz ist heimtückisch. Es verleitet uns dazu, unbewusst viel zu essen. Die Erdnüsse in der Bar, die Chips während eines Fußballspiels, das Popcorn im Kinosessel essen wir wie nebenbei und kriegen gar nicht mit, wie viel Kalorien wir soeben konsumiert haben.

So bekämpfen Sie den Abnehm-Saboteur: Ihr Körper spricht mit Ihnen. Hören Sie ihm zu! Essen Sie langsam und genießen Sie Ihr Essen. Versuchen Sie diesen Trick aus dem Yoga: Atmen Sie vor dem Essen ein paar Mal langsam und tief. Eine 2009 veröffentlichte Studie belegt, dass Yoga das bewusste Essen steigert und vor Gewichtssteigerungen langfristig bewahrt.

Cheaten ("schummeln") ist beim Abnehmen durchaus erlaubt, nur nicht mehrere Tage am Stück © Dean Drobot / Shutterstock.com

So bekämpfen Sie den Abnehm-Saboteur: Cheat Days sind okay und können sogar beim Abnehmen helfen. Von Cheat Weekends war jedoch nie die Rede. Belohnen Sie sich am Wochenende leidglich mit einer geplanten, üppigen Lieblingsmahlzeit anstatt das gesamte Wochenende über zu sündigen.

5. Abnehmfehler: Sie trinken zu viel Alkohol

Ab heute Abend schreiben Sie auf, wie viel Bier, Wein und andere alkoholische Getränke Sie im Laufe der Woche trinken. Sie werden überrascht sein, wie viel da zusammen kommt. Rechnen Sie die Kalorien zusammen und Sie erleben eine weitere Überraschung. Vernünftig klingende zwei Bier pro Abend bedeuten nämlich mehr als 2.000 Kalorien pro Woche – fast eine extra Tagesration Kalorien. Es kostet Sie mehr als 2 Stunden strammen Laufens, um die wieder zu verbrennen.

So bekämpfen Sie den Abnehm-Saboteur: Trinken Sie eine Woche lang mal gar keinen Alkohol. Kontrollieren Sie danach Ihr Gewicht und Ihre Hosenweite. Und überlegen Sie anschließend, ob Sie nicht auch mit weniger Alkohol auskommen!

6. Abnehmfehler: Sie essen vor dem Fernseher

Wer vor dem Fernseher isst, schadet seiner Figur gleich doppelt: Sie nehmen Kalorien auf, ohne welche zu verbrennen (einer Studie nach isst man vor dem Fernseher etwa 300 Kalorien mehr als am Tisch). Und: Sie sabotieren Ihre Geheimwaffe im Kampf gegen die Kilos: den Schlaf.

Wissenschaftler der Universität von Chicago wiesen nach, dass Menschen, die drei Stunden weniger als üblich schliefen, am nächsten Tag 200 Kalorien mehr in Form von Snacks aßen.

So bekämpfen Sie den Abnehm-Saboteur: Wenn Sie gern fernsehen, kompensieren Sie die gleiche Zeit mit Aktivitäten. Nehmen Sie Ihre Lieblingssendungen auf, so dass Sie in Ihrem üblichen Rhythmus ins Bett gehen können.

Wenn Sie alle Abnehm-Saboteure entlarvt und Gegenmaßnahmen eingeleitet haben, wird die Zahl auf der Waage endlich wieder weiter nach unten gehen, versprochen!