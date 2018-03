Richtig flirten: Acht echte Liebesbeweise

Romantik-Kurs für Männer: Mit diesen Tipps erhöhen Männer Ihre Chancen als Liebhaber

Wer bei Romantik an seichte Liebeserklärungen auf Knien denkt, liegt daneben. Der aktuelle Trend zur Romantik hat absolut nichts mit Kitsch zu tun. Das sind die Dinge, die heute wirklich ziehen:

Schwarz auf Weiß

Je moderner die Welt, desto auffälliger die altmodische Tour: Schreiben Sie einen Liebesbrief in Schönschrift mit Tinte. Besser: Schicken Sie ihr ein Gedicht (muss nicht selbst getextet sein).

Romantic Vibrations

Frauen wollen Liebesbeweise hören. Küren Sie einen Song zum persönlichen Liebestitel. Schenken Sie ihr die CD, bespielen Sie ein Band fürs Auto.

Kino der Gefühle

Auf der Leinwand sind Gefühle noch beeindruckender. Verzichten Sie auf den neuen Stallone-Streifen, gehen Sie in einen Liebesfilm. Wenn sie vor Rührung schluchzend an Ihrer Brust liegt, haben sich das Kinogeld (inkl. Popcorn) bezahlt gemacht.

Liebesurlaub nach Maß

Paris und Venedig – Städte der Verführung. Ein überraschender Kurz-Trip dorthin macht Sie für zehn Jahre unvergesslich. Allerdings: Romantik ist nicht ortsgebunden. Auch mit einer Safari in Kenia, einem Tauchkurs auf Elba oder einem Ranch-Besuch in Texas können Sie den sentimentalen Bedarf der Liebsten decken. Tipp: Nehmen Sie sich die Zeit, um Dinge zu tun, die im Alltag keinen Platz haben.

Durch die Blume

Okay, Blumen schenken ist nicht neu. Aber Frauen lieben Blumen. Also schenken Sie ihr welche. Übrigens: Rosen müssen nicht unbedingt in Vasen, die Blüten machen sich auch gut als romantische Farbtupfer auf dem Bett.

Candle-Light-Charme

Ihre Verführungskünste sollten Sie ins rechte Kerzenlicht setzen. Das leichte Flackern hat auf Frauen eine magische Wirkung. Das kleine romantische Highlight ist die Ideal-Deko beim Tea for two, Mitternachts-Champagner oder gemeinsamen Schaumbad. Auch ein „Ich liebe Dich“ aus Teelichtern im Flur kommt gut.

Rätselhafte Methoden

Basteln Sie ihr ein Kreuzworträtsel. Die zu ratenden Begriffe sollten etwas mit ihr zu tun haben (etwa erstes Urlaubsziel, Lieblingsstellung), das Lösungswort lautet dann: Ich liebe dich.

Liebes-Botschafter

Kennen Sie die kleinen gelben Klebezettel? In der Wohnung verteilt, mit süßen Botschaften versehen, werden Sie zu Glückslotsen. Und Ihre Liebste weich.