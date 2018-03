8 Handgriffe der Lust: So fassen Sie Ihre Partnerin richtig an

Für handfeste Höhepunkte sind gewisse Berührungen beim Sex erforderlich. Mit diesen 8 Handgriffen werden Sie Ihrer Partnerin sicherlich den Verstand rauben

Die Hände sind das Geheimnis. Mit ihnen vermögen Sie Dinge zu tun, die Sie mit Worten nie schaffen werden. Nur Ihre Hände können aus Ihren Gedanken Wirklichkeit machen, indem sie die Verbindung zu Ihrer Partnerin schaffen. Von Ihrem Kopf über die Fingerspitzen direkt in ihr Herz.

Einigen Berührungen kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Den intimen. Jenen, die Hingabe auslösen. Die den Kopf ausschalten, und die Ekstase ein. Lesen Sie über die Handgriffe, die bei jeder Frau wirken.

Greifen Sie ihr entschlossen an den Halls und küssen Sie sie © Shutterstock Kehlen-Kralle So geht’s

Sie greifen Ihrer Geliebten mit einer entschlossenen Bewegung an den Hals, Daumen auf der Kehle, Handfläche um den Hals. Nun ziehen Sie das wehrlose Ding bestimmt zu sich, fest, aber vorsichtig, und küssen sie. Was Sie damit erreichen

Dieser Griff sieht zunächst nach einem groben Unterwerfungsritual aus, man beherrscht die empfindlichste Stelle des Körpers, wo Atem und Puls fließen. Das Leben liegt in Ihrer Hand. Dramatisch. Auf der anderen Seite entsteht so die absolute Hingabe. Diese Frau vertraut Ihnen ihr Leben an. Die Melange aus Gefahr und Vertrauen, aus Zwang und Hingabe, die so entsteht, hat erotische Auswirkungen zur Folge, vor allem wenn Sie aus dem gefügig machenden Führen ein verfügendes Verführen entwickeln.

Wann anwenden

Selten, denn der Griff nutzt sich ab. Voraussetzung dafür sind Vertrauen, Hingabe und eine spielerische Anwendung. Außerdem muss es jederzeit klar sein, dass eine liebevolle Verführung mitschwingt.

Porzellan-Geste So geht’s

Ihre Freundin ist mal wieder wie ein Hamster im Käfig. Selbstvergessen wühlt sie vor sich hin, die Wangen rot, einfach süß! Die Kunst besteht darin, sich ihr anzunähern, innezuhalten, die Hand zu heben, um mit dem Zeige- und dem Mittelfinger sanft, ruhig und voller Bedacht eine Strähne aus ihrem Gesicht zu streichen und ihr dabei in die Augen zu sehen. Wenn dieser Zauber wirkt, sollten Sie Ihre Partnerin auch gleich küssen. Was Sie damit erreichen

Die Geste rührt an, und zwar buchstäblich. Man berührt andere Menschen normalerweise nicht im Gesicht, das ist Eltern, Zahnärzten und eben Liebenden vorbehalten. Und nur Verliebte kommen dabei mit dem Finger, dem feinfühligsten Werkzeug, das der Mensch besitzt, der Seele des anderen nahe. Die Berührung geht unter die Haut und startet die Kernschmelze der Gefühle.

Diese Geste sagt: Er sorgt sich um mich, er berührt mich wie das kostbarste Gut auf Erden. Das muss Liebe sein. Dieses Wissen macht sie weich und anschmiegsam.

Ähnliche Gesten allergrößter Zärtlichkeit sind: Träne aus dem Augenwinkel streichen. Lippen mit dem Finger berühren. Auf der Augenbraue mit dem Daumen entlangfahren.

Wann anwenden

Die Geste zeigt besonders große Wirkung, wenn sie wie aus dem Nichts heraus entsteht – als Kontrast zum Alltag.

Sie hat eine Vorliebe für Edeltechniker © Shutterstock Intim-Eröffnung So geht’s

Jetzt wird’s technisch. Die Disziplin lautet: Schamlippenspreizen, einhändig. Es geht darum, die Liebste zu öffnen, damit Sie eindringen können. Fassen Sie von oben an ihre Scham, die Fingerspitzen zeigen zu den Knien, die Handinnenfläche zum Körper. Vor der Vagina drücken Sie sanft mit den Fingerballen von Zeige- und Mittelfinger auf je eine Seite der Schamlippen und öffnen sie leicht. Was Sie damit erreichen

Sie verschaffen sich Zugang, klar, aber viel wichtiger: Sie machen unmissverständlich klar, dass Sie kein Anfänger sind, sondern ein erfahrener Liebhaber, für den die Tiefen der Weiblichkeit vertrautes Terrain bedeuten. Jede Frau wird diese Selbstverständlichkeit der Inbesitznahme lieben, denn jede von ihnen hatte auch schon mal einen Orientierungslosen zu erdulden.

Wann anwenden

Beim Sex, klar. Und zwar, wenn Ihre Partnerin mit Worten, Gesten oder Taten nach Ihnen in Gänze verlangt. Zum Beispiel, wenn sie die Hüfte an Ihren Penis drückt und selbst versucht, ihn zu bugsieren.

Das fühlt sich aber gut an, mein Liebling! © Shutterstock Tatzen-Doppel So geht’s

Sie lieben sich. Ja, auch körperlich. Wenn Ihre Partnerin also auf Ihnen sitzt, soll sie den Oberkörper ablegen. Sie packen zart-zudringlich den Po, die Handteller umfassen die Gesamtheit je einer prallen Hälfte. Die pressen Sie an sich und zugleich nach oben. Was Sie damit erreichen

Die Dame wird doppelt stimuliert, innen und außen, denn Sie verstärken damit den Druck Ihres Schambeins, was sie vorne, an der Klitoris, aufreizend spürt. Außerdem macht es Ihnen Spaß, so saftig zuzupacken. Behaupten wir mal.

Wann anwenden

Beim Sex, wenn Sie Tempo und Intensität weiter verschärfen wollen.

Zugepackt: So machen Sie es in Zukunft auch © Shutterstock Zweisamkeits-Greifer So geht’s

Einfach Händchen halten. Wie man das voller Liebe macht, haben Sie von Ihrer Mutter gelernt. Wie fest Sie dabei zudrücken, überlassen wir Ihrem Gespür für Momente. Was Sie damit erreichen

Sie signalisieren, dass Sie körperlichen Kontakt suchen. Sie signalisieren "Ich bin da", vielleicht sogar "Ich tu alles für dich". Sie signalisieren Verliebtheit. Sie induzieren Verliebtheit. Und Vertrauen. Und körperlichen Kontakt. Und …

Wann anwenden

Immer. Wieder. Mal. Und ruhig auch oft, dafür allerdings kürzer. Sie sind ja schließlich nicht Hänsel und Gretel.

Drücken Sie die richtigen Knöpfe, geht Ihre Liebste ab wie eine Rakete © Shutterstock Lust-Drücker So geht’s

Damit Ihre Partnerin wie eine Rakete abgeht, sollten Sie mal wieder auf den Knopf der Liebe drücken, die Schaltzentrale der weiblichen Lust. Die Klitoris, genau. Das geht auf hunderte Arten, doch wir empfehlen folgende Y-Technik: Setzen Sie sich hinter sie und umarmen Sie Ihre Partnerin auf Taillenhöhe. Legen Sie die Hände in ihren Schoß. Die erste Hand öffnet die Schamlippen sanft mit zwei Fingern. Darauf legen Sie die zweite Hand, deren mittlere Finger nun aktiv werden. "Diese Technik ist toll, weil sie die Hände nicht ermüdet. Außerdem empfindet Ihre Partnerin ein angenehm weites Gefühl, wenn sie Ihre Hände, und nicht nur einen Finger, spürt", sagt die Sex-Expertin Lou Paget.

Was Sie damit erreichen

Die Frau wird beben vor Vergnügen. Und kommen. Vielleicht sogar mit dem Wunsch, dass Sie das häufiger tun.

Wann anwenden

Wenn Sie ihr etwas gönnen wollen. Oder wenn sie zu kurz gekommen ist.

Die mehrheit der Frauen genießt Berührungen an der Brust © iStockphoto Busen-Haube So geht’s

Der Zugriff erfolgt unmittelbar, direkt auf die nackten Tatsachen. Besonders ist hier, dass man mit beiden Händen greift, pro Hand eine Brust. Sie haben die Option, den Angriff von vorne oder von hinten zu starten. Letzteres beinhaltet die Umarmung – immer vorteilhaft. Formen Sie mit der Hand die Rundung nach und behalten Sie das Gut stets ganz in der Hand, etwas von unten. Was Sie damit erreichen

Ihre Partnerin wird überrascht sein, angenehm. Lassen Sie die Schöne spüren, welche Faszination die Wunderberge der Natur auf Sie ausüben, wie die Insignien der Weiblichkeit Sie erregen. Das überträgt sich. Die Mehrheit der Frauen genießt die Berührung der Brust, schließlich sitzen an der Brustwarze Nervenenden, die nur darauf warten, stimuliert zu werden. Und vor lauter Freude schwellen ihre Brüste an und die Brustwarzen richten sich auf.

Wann anwenden

Unter der Dusche, beim Anziehen, beim Ausziehen, beim Spaziergang.