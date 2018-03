Erziehung: 8 Regeln für perfekte Väter

„Wir sind unsicher geworden, wie wir mit Autorität umgehen sollen, weil es keine selbstverständliche Autorität mehr gibt“, sagt Rainer Neutzling, der mit Dieter Schnack den Klassiker „Kleine Helden in Not“ (Rowohlt) verfasst hat. Väter wollen eine Autorität sein, ohne autoritär zu handeln. Dazu muss man spätestens ab zwei Jahren konsequent Regeln setzen und sie (selbst) einhalten, „mit einem klaren Ziel vor Augen und einem Repertoire an Sanktionen“, erläutert Neutzling. Das bedeutet auch, dass man sich von der Vorstellung lösen sollte, a) immer nett zum Kind zu sein, und b) es stets zu fragen, was es will. Der Soziologe Neutzling meint: „Um authentisch zu sein, braucht man das Selbstbewusstsein, sich beim Kind unbeliebt zu machen, Konflikte einzugehen.“ Der Nachwuchs ist mit mancher Entscheidung überfordert, egal ob es um gesunde Ernährung („Pommes!“), die Zubettgehzeit („Neeeein, nicht“) oder einen Einkauf („Ich will das“) geht. Auch alles erklären zu wollen hilft nicht, ganz Kleine können das Warum und Wieso nicht verstehen, man überfordert sie damit nur. Es genügt ein „Nein, das geht nicht“.

Die Vater-Kind-Beziehung wird früh für Söhne entscheidend: Im Alter von zehn Monaten lösen sie sich aus der Mami-Symbiose, was Experten „Triangulierung“ nennen – das Familiendreieck Vater-Mutter-Kind bildet sich heraus. Während sich Mädchen mit der Mama identifizieren („Ich bin wie sie“), merken Jungs: „Ich bin anders.“ Das würden sie als Enttäuschung und Zurückweisung erleben, wenn da nicht der Dritte im Bund wäre, dem sie körperlich gleichen (werden) – der Vater. Seien Sie deshalb mehr als ein Spielkamerad zum Herumtollen, Körper- und emotionaler Kontakt zum Vater hilft Ihrem Sohn jetzt extrem dabei, neuen Halt zu finden. Männer sind im Kinderalltag Mangelware, gab Familienministerin Renate Schmidt jüngst zu: „Mit Ausnahme der Wochenenden kommen die Kinder in den ersten Lebensjahren fast exklusiv mit Frauen in Kontakt: Mütter, Tagesmütter, Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen.“ Deshalb sind Sie als „Alternative Mann“ in dieser Zeit besonders wichtig, nur so kann Ihr Sohn seine Identität als Junge finden.

Ab 3 Jahren: Weinende Indianer sind die Sieger

Muss man einen Kleinen früh abhärten, damit er als Großer zurechtkommt („Indianerherz kennt keinen Schmerz“)? Die neueste Erkenntnis dazu lautet: Zart macht hart, so Dr. Sebastian Kraemer vom der Whittington Klinik in London. Sein Forschungsergebnis: Kleine Jungs, die von Anfang gleich viel Zärtlichkeit und Unterstützung wie Mädchen erfahren haben, sind in Beruf und Beziehung erfolgreicher. Viel Härte schwächt dagegen das Selbstbewusstsein und verstärkt die Aggressivität. Kraemer meint: „Damit erzieht man seinen Sohn eher zum Fußballhooligan als zu einem selbstbewussten Mann.“ Man sollte Jungens also Schwäche, Angst und negative Gefühle zugestehen. Hinterfragen Sie Aussagen wie: „Du bist doch ein Junge, also trau dich, heul nicht.“ Helfen Sie ihm lieber, positiv mit Gefühlen zurechtzukommen, indem Sie Trost vermitteln und nicht Unverständnis. Zu dieser Education Sentimentale gehört auch, selbst Gefühle zu zeigen, wenn Schlimmes oder Schönes passiert. So lernt Ihr Sohn: Das ist für Männer okay.

Ab 6 Jahren: Lob für Leistung

Der Soziologe Rainer Neutzling sagt: „Gerade bei Dingen, bei denen man denkt, dass ein Junge sie einfach können muss, fällt es Vätern schwer, Angst oder Unvermögen des eigenen Sohnes zu akzeptieren.“ Er ist in der Schule nicht der Erste beim Sport? Seien Sie nicht enttäuscht. Neutzling rät, sich an die eigene Kindheit zu erinnern, an Ängste und Enttäuschungen. Oder konnten Sie gleich alles auf Anhieb perfekt? Das hilft, mit Verständnis zu reagieren. Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass es oft Bessere gibt. Bemessen Sie Ihr Lob deshalb an der Anstrengung und Leistungsverbesserung Ihres Juniors, nicht an anderen.