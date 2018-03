Interview mit Andre Agassi: Warum Andre Agassi nie aufgibt

Vorteil: Agassi: „Niederlagen sind eine Herausforderung!“

Wir haben mit Tennis-Star andre Agassi über sein Training gesprochen. Lesen Sie im zweiten Teil des Interviews seine Antworten.

MH: Sind Niederlagen plötzlich weniger schlimm?

Agassi: Früher war ich nach einer Niederlage vielleicht nicht so sauer. Und trotzdem hat sie mich länger beeinflusst. Heute ist jede Niederlage für mich eine herbe Enttäuschung. Aber ich lasse mir dadurch nicht den nächsten Tag verderben, ich sehe Niederlagen inzwischen eher als Herausforderung für die Zukunft.

MH: Wie ist heute das Gefühl nach einem großen Sieg?

Agassi: Alles Gute fühlt sich noch besser an, wenn man älter wird.

MH: Und das beste ist, einen Youngster zu schlagen?

Agassi: Es beweist, dass Qualität keine Frage des Alters ist!

MH: Sondern eine Frage des richtigen Trainings?

Agassi: Ja, wobei man nicht unbedingt jeden Tag trainieren muss. Mal ist eine harte Trainings-Session die beste Vorbereitung auf ein Match. Manchmal ist es allerdings besser, sich vernünftig zu regenerieren. Man muss eben immer auf seinen Körper hören.

MH: Und dann spontan entscheiden: Training oder Faul sein?

Agassi: Ich weiß das meistens länger im Voraus. Ich entscheide selbst über mein Training, plane es nach meinen Bedürfnissen. Was ich nicht kontrollieren kann, das ist die andere Seite des Netzes.

MH: Wie kann man sich dann hundertprozentig vorbereiten?

Agassi: Egal was du machst, mache es auf Teufel komm raus! Ich spiele intensiv, ich trainiere intensiv und ich entspanne intensiv. Intensiv entspannen bedeutet für mich, dass Tennis nicht immer die Hauptrolle in meinem Leben spielt. Ich schaue mir gerne gute Spiele an. Und ich liebe es, über Tennis zu philosophieren. Aber nicht 24 Stunden am Tag!

MH: Wie sieht ein typisches Agassi-Workout aus?

Agassi: Morgens anderthalb Stunden im Kraftraum, dann eine Stunde laufen – am liebsten am Berg oder Sprints. Nach einer kleinen Erholungspause dann ein, zwei Stunden Tennis – je nachdem, auf welchem Belag die Turniere gerade gespielt werden. Ich werde es nicht mehr schaffen, den Ball noch härter zu schlagen. Aber ich kann stärker und schneller werden, damit ich besser vorbereitet bin, den Ball möglichst optimal treffen kann.

MH: Welches ist dabei Ihr wichtigster Muskel?

Agassi: Die Bauchmuskulatur! Denn davon hängt alles ab, wenn man sich dreht, den Schläger zum Ball führt, zuschlägt. Deshalb haben Tennisspieler immer einen gut trainierten Bauch. Selbst dann, wenn sie den Kraftraum nur selten von innen sehen.

MH: Haben Sie eine Lieblingsübung für Ihre Bauchmuskeln?

Agassi: Den „Russian Twist“: Auf den Rücken legen, die Füße fixiert oder in der Luft, in den Händen ein Medizinball. So die Arme ausstrecken und die Schultern nach rechts bewegen, dann nach links usw. Wichtig ist, dass die Hüfte sich dabei nie mitdreht!

MH: Was lässt sie durchhalten?

Agassi: Ich weiß, dass es bald vorbei sein wird! Zur Not trainiere ich kürzer, verringere allerdings niemals die Intensität. Für mich ist es wichtig, den Zielstrich vor Augen zu haben. Der Weg dahin kann kürzer sein, aber auf keinen Fall verringere ich die Intensität, mit der ich ihn passiere.

MH: Und die Belohnung danach?

Agassi: Neuer Kraftstoff für den Körper: Getränke, Flüssigkeit, Wasser. Außerdem etwas Gutes zu essen.