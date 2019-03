Alkoholabbau: So werden Sie die Promille wieder los

Während Sie schlafen, kann die Leber Alkohol am besten abbauen © Benoit Daoust / Shutterstock.com

Lässt sich der Abbau von Alkohol beschleunigen?

Die gute Nachricht ist: Gegen einen Kater können Sie schlafen, Wasser trinken oder ein ordentliches Katerfrühstück essen. Denn dieses Unwohlsein kommt vor allem aus dem Hirn, das jetzt vor allem Ruhe, Flüssigkeit und Mineralstoffe braucht. Die schlechte: Ihrer Leber ist das alles herzlich egal. "An der Funktionstüchtigkeit Ihrer Leber können Sie in diesem Moment wenig ändern", so die Ernährungsmedizinerin. "Auch Tipps wie Bewegung, Akupressur oder Massagen bringen nichts." Das ist vor allem wichtig, wenn Sie am nächsten Tag Auto fahren wollen. Sie fühlen sich zwar nach einer Runde Schlaf deutlich besser, haben aber wahrscheinlich immer noch Alkohol im Blut.

Das Einzige, was Sie in dem Moment machen können, ist Ruhe und Wärme. "Im Schlaf und bei Wärme kann die Leber am besten arbeiten", so Schäfer. Ein guter Anlass, um nach der Party lange im Bett zu bleiben. Über die 0,1 Promille pro Stunde kommt Sie trotzdem nicht hinaus.

Kann man den Promilleabbau in der Leber trainieren?

Es gibt diese Menschen, die ungehemmt trinken können und trotzdem nie einen Kater haben. Vor allem große und schwere Menschen, die oft und gerne einen heben, können mehr ab als Leute, die nicht "im Training" sind. Werden die dann auch den Alkohol schneller los? Nein, sogar im Gegenteil: "Eine junge, unverbrauchte Leber von einem gesund lebenden Menschen arbeitet viel besser als eine ältere, die ständig Alkohol abbauen muss", erklärt Schäfer. Wenn Sie also Sport machen, sich ausgewogen ernähren und sich fit halten, kommt Ihre Leber also auch besser mit dem Alkohol klar. Wenn Sie dagegen ungesund leben, arbeitet Ihre Leber dauerhaft langsamer.

Aber auch wenn Sie körperlich eigentlich fit sind, kann das Organ beeinträchtigt sein. Vor allem, wenn Sie vor dem Trinkgelage Medikamente eingenommen haben, kann die Leber überfordert sein mit der doppelten Belastung. "Wirkstoffe wie Ibuprofen oder Paracetamol werden ebenfalls in der Leber abgebaut und können deshalb den Abbau von Alkohol verlangsamen", so die Ärztin.

Wie viel Restalkohol habe ich noch im Blut?

Sie hatten 3 Bier, fühlen sich aber noch ziemlich fit und können bestimmt noch fahren? Seien Sie da lieber vorsichtig, man schätzt den eigenen Promille-Wert oft falsch ein. Ein durchschnittlicher Mann hat nach einem Liter Bier schnell die strafrechtliche Grenze von 0,3 Promille überschritten, und das sind nur zwei Flaschen. Im Internet gibt es einige Seiten, mit denen Sie Ihren Blutalkohol abschätzen können, etwa von Kenn dein Limit oder smart-rechner.de. Die liefern allerdings immer nur ungefähre Werte. "Wie schnell und wie viel Alkohol Sie am Ende im Blut haben, ist sehr individuell", warnt Schäfer. Also lassen Sie das Auto lieber stehen.

Auch wenn es viele wirksame Mittel gegen einen Kater gibt, die Arbeitsprozesse Ihrer Leber lassen sich nicht beschleunigen. Wenn also am Tag nach einer Party etwas ansteht, für das Sie wirklich nüchtern sein müssen, hören Sie lieber frühzeitig auf zu trinken. Und aufs Auto verzichten Sie am besten ganz.