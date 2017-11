Alle Preise in der Übersicht: Das können Sie dieses Jahr gewinnen

Call of Duty: WWII Fanpaket von Activision

Activision verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MensHealth.de ein Exemplar von "Call of Duty: WWII Pro Edition" für PS4 mit einem Merchandise-Paket im Wert von über 280 Euro.

Die neueste Fortsetzung der "Call of Duty"-Reihe kehrt zurück zu ihren Wurzeln: "Call of Duty: WWII" spielt im zweiten Weltkrieg. Die Fans erwartet eine emotionale Geschichte über Kameradschaft und Loyalität in den Wirren des größten Krieges der Neuzeit, gepaart mit der typischen "Call of Duty"-Action. In dem von Sledgehammer Games entwickelten First-Person-Actionspiel erlebt der Spieler die Geschichte von Ronald „Red“ Daniels, einem jungen Grenadier in der ersten U.S. Infanterie Division. Während des Zweiten Weltkriegs zieht er am D-Day erstmals in den Kampf.

Spieler haben abseits der Story-Kampagne die Möglichkeit, in "Call of Duty: WWII" den kompetitiven Mehrspieler mit temporeicher Action und realitätsnahen Gefechten zu erleben: Im strategischen Kriegsmodus beispielsweise sind Geschick und Weitsicht gefragt. Nazi-Zombies ist ein origineller neuer Koop-Modus mit einer düsteren Horrorgeschichte, in dem die Spieler sich einer Armee der Toten entgegenstellen.

Zu Weihnachten verlost Activision nun das perfekte Paket für alle "Call of Duty"-Fans. Der Gewinner erhält "Call of Duty: WWII Pro Edition" für PlayStation 4 und diverse "Call of Duty: WWII"-Fanartikel, unter anderem T-Shirt, Tasse, Powerbank und Turnbeutel sowie vieles mehr.

Weitere Informationen gibt es unter www.callofduty.com/de.