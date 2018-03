Schönheits-OP: Ist an Ihrer neuen Freundin alles echt?

Ist Ihre neue Freundin ein "Original"? Unsere Checkliste mit 12 Punkten – von Nase bis Po – hilft Ihnen dabei zu erkennen, ob sie nicht vielleicht doch mit einer kleinen Schönheits-OP nachgeholfen hat ...

1) Haare

"Ob das Haar gefärbt ist, können Sie leicht am Haaransatz erkennen", sagt Harald Esser von der Kölner Friseurinnung. Haarverlängerungen erfühlen auch ungeübte Hände an den Schweißstellen oder den Knötchen am Ansatz.

2) Wimpern

Ein extrem dichter Kranz ist ein Indiz, dass sie getrickst hat. Die künstliche Pracht lässt sich mit Babyöl lösen. Oder Sie schleppen Sie ab zum nächsten Pool: Chlor enttarnt.

3) Glatte Haut

Kitzeln Sie die Lady. Bekommt sie selbst bei herzhaften Lachanfällen keine Augenfältchen, hat sie sich das Nervengift Botox spritzen lassen, das die Gesichtsmuskeln lähmt.

4) Lippen

Falsche Lippen verlieren nach etwa einem Jahr wieder ihr Volumen © Misha Beliy

Langzeitbeobachtung lohnt sich: Die Wirkung von Kollagen und Eigenfett kann binnen eines Jahres verpuffen. Goretex-Bänder machen die Lippen härter als normal. Das können Sie beim Küssen spüren.

5) Augen

Schauen Sie beim nächsten Kuss genauer hin. Bei einem feinen Rand um die Iris sind es farbige Linsen.

6) Nase

Man sieht’s ihr an der Nasenspitze an. Ein süßes Puppennäschen mit verschmälertem Nasenbein ist selten natur. Außerdem bleiben dezente Narben.

7) Zähne

"Veneers, also Kunststoff- beziehungsweise Keramikverblendungen, fallen durch ihre Perfektion auf", erklärt Zahnarzt Thomas Clement aus Hamburg. Der Kunststoff leuchtet zudem bei Schwarzlicht.

8) Brüste

Der Handtest bringt zwar greifbare Ergebnisse, aber wenig Aufschluss. Suchen Sie lieber nach zarten Narben unter dem Busen, am Rande des Warzenhofes und in den Achselhöhlen.

9) Fingernägel

Verräterisch sind auffällige Wölbungen. Auch feine Kanten am Nagelfalz deuten auf falsche Krallen hin.

10) Braune Haut

Alles knackig braun – bis auf Stellen an Schultern und Po? Dann war sie im Solarium. Gelbe Ränder kommen von schlecht verteilter Bräunungscreme.

11) Schamlippen

"Narben an den Schamlippen sind nur schwer zu erkennen", so Schönheitschirurg Peter Salchow aus Düsseldorf. "Sicher können Sie da niemals sein."

12) Hintern

"Um den Ischias nicht zu treffen, muss das Implantat so hoch sein, dass sie nicht draufsitzt", so Professor Albert Hofmann von der Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie. Es sieht aus wie ein aufgesetztes Kissen.