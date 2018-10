Samenqualität: Das müssen Männer über Sperma wissen

4. Wer häufig onaniert, dem geht das Sperma aus: Nichts als Ammenmärchen. Auch das mit den 3000 Schuss im Leben eines Mannes. Denn anders als natürliche Ressourcen wie Erdöl oder Kohle ist der männliche Samen kein knappes Gut. Der Körper produziert es von der Pubertät bis zum Tod unentwegt. Die Angst, dass Ihnen einmal der Saft ausgeht, ist also unbegründet. Daran ändern auch häufige Samenergüsse – egal ob mit oder ohne Partnerin – rein gar nichts. Wer über einen längeren Zeitraum ohne ersichtlichen Grund einen Schwund an Samenerguss feststellt, sollte sich zur Sicherheit einmal ärztlich untersuchen lassen.

3. Sexuelle Abstinenz verbessert die Spermaqualität: Für eine Studie der Ben-Gurion-Universität untersuchten israelische Forscher 7000 Spermaproben von 6000 Männern. Das verblüffende Ergebnis: Nach ein bis zwei Tagen ohne Sex sinkt die Qualität des Spermas, die Anzahl der zeugungsfähigen Samenzellen nimmt deutlich ab. "Schon zwei Tage Abstinenz machen die Spermien weniger beweglich", so der Leiter der Forschungsgruppe. Laut Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollen Männer mit Zeugungsproblemen mindestens 2 bis 7 Tage auf Sex verzichten, bevor sie ihr Sperma untersuchen lassen, um die bestmögliche Qualität abzuliefern. Diese Studie spricht dagegen. "Ein längerer Aufenthalt im Hoden macht einige Samenzellen offenbar müde", sagte Levitas.

1. Das Spermium kämpft sich allein zur Eizelle: Nein. Der Weg durch die Gebärmutter zur reifen Eizelle geschieht unter Mithilfe des Körpers Ihrer Partnerin. Das weibliche Hormon Progesteron weist Spermien offenbar gezielt den Weg zur Eizelle. Produziert wird das Hormon in Zellen, die die Eizelle umhüllen. Schütten diese Zellen das Sexualhormon aus, erhöht sich der Kalziumgehalt im Spermium, welcher die Schlagweise und -kraft der Geißel (des "Samenschwanzes") beeinflusst. Auf diese Weise steuere die Eizelle die Spermien an ihr Ziel, so die Wissenschaftler vom Forschungszentrum Caesar (Center of Advanced European Studies and Research.

Die Lebensdauer von Spermien beträgt an der Luft in der Regel nur wenige Minuten und maximal 24 Stunden. Im weiblichen Körper jedoch bis zu 5 Tage, je nachdem in welcher Zyklusphase sie sich befindet. Um den Eisprung herum, ist das Milieu für Spermien ideal, dann haben sie die längste Lebensdauer.

5. Sauna ruiniert die Samenzellen: Heiß wird es in der Sauna, ja. In der Badewanne übrigens auch. Es gibt aber keine Untersuchungen, ob darunter die Spermaqualität leidet. Bedenkt man die Zeit, die Bildung und Reifung des Spermiums in Anspruch nehmen, besteht vermutlich keine Gefahr. "Die Fertilität finnischer Männer wurde bislang jedenfalls nicht als unterdurchschnittlich beschrieben", so der Androloge Professor Walter Krause von der Universitätsklinik Marburg. Sitzen Sie etwa über Stunden in einer über 45 Grad Celsius heißen Wanne? Nein? Also keine Panik!

6. Handystrahlung tötet Spermien: Zwar wurden im Rahmen zweier Studien langsamere Spermien bei Männern entdeckt, die öfter ein Handy in der Hosentasche oder am Gürtel bei sich trugen. Nach Ansicht vieler Experten ist das allerdings kein Grund, Alarm zu schlagen. Die Forscher stellen die Ergebnisse der Kollegen in Frage, da die Forscher wesentliche Störfaktoren, etwa das Rauchen, nicht berücksichtigt haben. Der Hamburger Androloge Schulze bezweifelt, dass das Mobiltelefon den Hoden überhaupt zu nahekommt: "Selbst wenn doch, ergibt sich daraus keine größere Gefahr für die reproduktive Gesundheit des Mannes."

7. Benzindämpfe schaden dem Sperma: Benzin ist schon seit langer Zeit bleifrei. Und das tut auch dem männlichen Kraftstoff gut, denn Blei ist ein Zellgift, das nicht allein den Hoden schadet.

8. Wenn es nicht spritzt, sondern läuft, stimmt was nicht: Falsch. "Bei einem Orgasmus ziehen sich abwechselnd der innere und der äußere Blasenmuskel zusammen. Die Kraft des Samenergusses hängt davon ab, wie oft das passiert und in welcher Reihenfolge", erklärt der Bochumer Urologe Dr. Rainer Brinkmann. Es entstehen verschiedene Druckverhältnisse, die dazu führen, dass Sperma unterschiedlich herausgeschossen wird. Mit der Potenz hat das nichts zu tun.

Was schadet der Samenqualität?

Die Spermaqualität unterliegt im Laufe des Jahres zyklischen Schwankungen. Spanische Forscher erwiesen: Im Frühjahr, ab März; steigt sowohl die Gesamtzahl der männlichen Geschlechtszellen an, als auch die der beweglichen, also zeugungsfähigen. Im Herbst, um September, fällt die Zahl wieder ab. "Frühlingsgefühle" haben also scheinbar einen Sinn in der Evolution: Sie sollen die gute Qualität unters Volk bringen.

Rauchen reduziert die Güteklasse

Wer raucht, dessen Anzahl und die Konzentration der Spermien nehmen ab. Die Samenzellen von Rauchern sind langsamer und häufiger krankhaft verändert. Auch das Seminalplasma – mit 90 % der weitaus größte Teil des Ejakulats, insgesamt 2 bis 6 Milliliter – leidet. Normalerweise liefert es Nährstoffe für die Spermien und macht sie flinker. "Das Rauchen aufzugeben erhöht die Chance, ein Kind zu zeugen, um 30 %", sagt Professor Wolfgang Schulze, Androloge am Uniklinikum Hamburg.

Übergewicht macht auch die Spermien träge

Die Qualität der Spermien steht in einem Zusammenhang mit dem Body-Mass-Index, kurz BMI. Unter 1500 dänischen Wehrpflichtigen fanden Forscher der Universität Kopenhagen schlechtere Ejakulatwerte bei Probanden mit BMI-Werten unter 20 und über 25.



Die falsche Ernährung schadet dem Saft

Bestimmte Lebensmittel und Nahrungsbestandteile stehen im Verdacht, die Spermaqualität zu beeinträchtigen – allen voran Soja mit seinen pflanzlichen Östrogenen. In großen Mengen sind Östrogene Gift für die Hoden. "Grundsätzlich ist mit einem Einfluss von Sojaprodukten auf die Spermazellenbildung zu rechnen", sagt Professor Walter Krause, Androloge an der Universitätsklinik Marburg. Diese negative Wirkung bestätigt auch eine irische Studie des Royal Victoria Hospital in Belfast. Dr. Sheena Lewis rät zu weniger Soja, wenn Männer bezüglich ihrer Spermaqualität Probleme haben. Zu bedenken gibt sie, dass Sojaproteine als billiger Fleischersatz mittlerweile vielen Lebensmitteln beigemischt sind, etwa Pizza und anderen Fertiggerichten.

Langes Sitzen macht Spermien krank

Langes Sitzen im Auto erhöht die Hodentemperatur. Ob sich das auf die Spermienproduktion auswirkt, scheint der Faktor Zeit zu bestimmen. Bis so eine Samenzelle von Kopf bis Schwanz komplett fertig ist, dauert es gut 2 Monate, da richten ein paar Stunden Hitze nicht gleich Schaden an.

Bedenklich kann es für Profis werden, etwa für italienische Taxifahrer. Im Vergleich zu anderen Männern weisen diese bei einer Untersuchung der Universität Rom häufiger krankhafte Veränderungen des Ejakulats auf, besonders dann, wenn sie schon lange im Beruf waren und gerne die Sitzheizung laufen ließen. Eine deutliche Beeinträchtigung zeigt sich auch, wenn schwere landwirtschaftliche oder industrielle Maschinen bewegt werden, wahrscheinlich auf Grund der starken Vibrationen. Übrigens: Wer den ganzen Tag über sitzt, sollte gelegentlich die Haltung wechseln. So sinkt die Hodentemperatur.

Chemikalien beeinträchtigen den Samen

Einigen Umwelteinflüssen ist man schutzlos ausgesetzt. Gefährlich kann zum Beispiel das Hormon Östrogen werden. Durch die massive Verbreitung der Anti-Baby-Pille gelangen Östrogene ins Grund- und Trinkwasser. Außerdem enthalten viele Industrieprodukte Stoffe, die wie Östrogene wirken, etwa polychlorierte Biphenyle (PCB, weit verbreitet als Weichmacher in Plastik) oder Insektizide wie DDT (Dichlordiphenyltrichloretan). Facharzt Krause gibt jedoch Entwarnung: "Insgesamt ist das Risiko, dass der Mann durch Umwelteinflüsse verweiblicht oder Schäden seiner Fruchtbarkeit erleidet, eher gering."