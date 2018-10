Allwetterjacken: Die 4 besten Herrenjacken für jedes Wetter

Jetzt kommt’s ganz dicke: Pufferjackets sind nämlich momentan schwer angesagt, besonders in kreischenden Farben sind sie der letzte Schrei. Gepaart mit Sneakers, entweder im Retro-Look oder im futuristischen Style, entsteht so ein lässiges, urbanes Outfit. Und dazwischen? Sorgen Jogger aus Baumwolle oder die von den Designern wiederentdeckten Cargo-Pants für den legeren Look. Eine Jeans geht natürlich auch immer. Achten Sie dann aber auf einen geraden Schnitt. Wichtig: Wer bei seiner Pufferjacket auf eine tierische Füllung steht, sollte sich vor dem Kauf über das Verhältnis von Daunen zu Federn informieren. Die Ersteren halten deutlich wärmer und sollten den Großteil ausmachen. Ideal ist das Verhältnis 90 zu 10.

Winterjacke mit Entendaunenfüllung von BOSS, um 650 Euro, Hemd von STONE ISLAND, etwa 210 Euro, Sweatpants von TOM TAILOR, zirka 60 Euro. © Florian Raz

2. Parkas sind die Allzeit-Favoriten

Parkas sind Dauerbrenner. Es gibt sie in verschiedenen Längen, mit Kapuze oder ohne, mit und ohne Fütterung. Am wärmsten (zu empfehlen) ist der Arctic Parka. Eisige Temperaturen wie am Nordpol sind zwar in unseren Breitengraden nicht zu erwarten, aber es verschafft einem doch ein wohliges Gefühl, wenn man weiß, dass die Jacke für bis zu minus 30 Grad Celsius ausgelegt ist. Der Klassiker von Woolrich ist übrigens seit fast 150 Jahren unverändert. Was Sie dazu anziehen können? Er passt gut zum lässigen Lagen-Look, geht in eleganter, minimalistischer Ausführung aber auch zu Anzügen.