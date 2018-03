Magazin für alle Fälle : Verdammt vielseitig

© Antje Graf

Hantel

Ihr Bauch fühlt sich stahlhart an? Prima! Ihre Schulter- und Nackenpartie sollte allerdings weich sein, um schmerzhafte Verspannungen zu vermeiden. Daher: mit leicht gegrätschten Beinen eine Men’s Health mindestens eine Minute lang um den Kopf kreisen lassen. Dann den Arm wechseln.

Schuhspanner

Men’s Health will Spannung in Ihr Leben bringen! Und zwar von Kopf bis Fuß. Wie? Ganz einfach. Nachdem Sie unsere Tipps auswendig gelernt haben, können Sie Ihr Lieblingsmagazin anschließend sogar als Schuhspanner benutzen. Einfach einrollen, abends tief in den Schuh schieben. Das bringt das Leder Ihrer Treter wieder in Form und saugt Schweiß auf.