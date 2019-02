Amazon-Deals: Die 5 besten Valentinstags-Schnäppchen für Sie und Ihre Partnerin

Und bei doppelt so viel Speicherplatz im Vergleich zum Vorgängermodell ist genug Platz für Lesestoff für zwei!

Ihre Freundin würde gerne mehr Bücher lesen, kommt aber nicht so richtig dazu. Kein Problem, das neue Kindle Paperwhite hat eine praktische Hörbuch-Funktion. So lässt sich ein angefangenes Kapitel einfach beim Kochen oder im Auto zu Ende hören. Mit einer Akku-Ladung klappt das sogar ganze sechs Wochen lang.

"Alexa, spiele romantische Musik im Wohnzimmer." Der intelligente Lautsprecher Echo mit Sprachassistent Alexa kann schon bei der Übergabe des Gechenkes Wunder bewirken. Aber sich auch sonst im Alltag zu einer echten Hilfe entwickeln: Nie mehr beim Kochen mit schmierigen Händen am Handy herumfummeln – einfach Alexa bitten, den Song zu überspringen. Damit werden Sie beide glücklich, für den Valentinstags-Preis aber vor allem aber auch Ihr Portemonaie.

Solide 20 Prozent Rabatt zum Valentinstag auf die Blink-Kameras © amazon.de

5. Blink XT Kamera

Für den einen eine nette technische Spielerei, für den anderen ein klares Plus in Sachen Sicherheit: Die Blink-Kameras zeichnen Bewegungen in und um das eigene Haus auf. Das Sicherheitssystem hat einen Nachtsichtmodus und eine Bewegungserkennung. Wird etwas Verdächtiges erkannt, bekommen Sie eine Benachrichtigung aufs Smartphone.

Valentinstags-Special: Blink XT System für Videoüberwachung für 152 Euro statt 190 Euro bei amazon.de bestellen (nur bis 13. Februar)

Sie sehen: Das Geld, das Sie sonst für Parfüm oder Schmuck ausgeben würden, lässt sich auch in ein praktisches Device investieren. Mit Tablet oder Kindle zeigen Sie Ihrer Partnerin, dass Sie sich Gedanken gemacht haben – und profitieren dabei im besten Fall auch noch selbst.

Warum so viele Amazon-Links? Seit 2018 arbeiten wir mit Amazon als Affiliate-Partner zusammen. Affiliate bedeutet, dass wir eine Provision bekommen, wenn jemand auf die Links im Artikel klickt und im Shop etwas kauft. Der redaktionelle Inhalt der Artikel wird davon nicht beeinflusst.