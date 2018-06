Angeberwissen: WM Fakten, die jeder kennen sollte

Mario Götze bejubelt den WM-Gewinn 2014. Welche Worte gabe Jogi Löw ihm bei der Einwechslung mit? © Shutterstock / AGIF

Wussten Sie, dass Cristiano Ronaldo bislang bei WMs enttäuschte?

21. Im Finale 2014 schickte Bundestrainer Jogi Löw in der 88. Minute den späteren Siegtorschützen Mario Götze mit diesen Worten auf den Rasen: „Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi!“

22. Russischer Rekordinternationaler ist der Abwehrspieler Sergei Ignaschewitsch mit 120 Spielen.

23. Mit 33 Jahren und 105 Tagen war Roman Weidenfeller der älteste Torhüter-Debütant im DFB-Trikot.

24. Bei der WM 1990 feierte Salvatore „Totò“ Schillaci sein Debüt in Italiens Nationalteam – und avancierte mit 6 Treffern gleich zum Torschützenkönig des Turniers.

25. Michael Ballack hat sowohl das erste als auch das letzte seiner 42 Länderspiel- tore per Elfmeter erzielt.

26. Im WM-Viertelfinale 1938 brach sich der tschechoslowakische Torwart František Plánička gegen Brasilien beim Stand von 1:1 den Arm – und spielte noch volle 35 Minuten weiter bis zum Schluss. Sein Team gewann mit 2:1.

27. Cristiano Ronaldo traf in 13 WM- Spielen lediglich 3-mal.

28. Trainer der russischen Nationalmannschaft ist Stanislaw Tschertschessow. Er stand von 1993 bis 1995 in der Bundesliga bei Dynamo Dresden im Tor (57 Spiele).

29. Mit Thomas Häßler, Jimmy Hartwig und Eike Immel waren schon 3 ehemalige DFB-Stars im Dschungel-Camp des TV-Senders RTL am Start.

30. Tim Cahill hat 45 Prozent aller WM-Tore Australiens geschossen.

31. Brasiliens Ronaldo gelang in vier WM-Partien je ein Doppelpack.

32. Michael „Ata“ Lameck ist der einzige Spieler, der mehr als 500 (genau: 518) Partien in der Bundesliga bestritten hat, ohne auch nur ein einziges Länderspiel absolviert zu haben.