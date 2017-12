Virenübertragung: 8 simple Tipps, um eine Grippe-Ansteckung zu vermeiden

Was bringt eine Grippeimpfung?

"Die rechtzeitige und jährliche Impfung gilt als beste Vorsorgemaßnahme gegen Influenzaviren", sagt Grasser. Allerdings schützt kein Impfstoff zu 100 Prozent, da jedes Jahr nie mit Gewissheit vorauszusehen ist, welche Virusstämme sich in der nächsten Grippe-Welle genau durchsetzen werden. Bei einer guten Übereinstimmung kann allerdings eine Schutzwirkung von bis zu 80 Prozent erreicht werden. Auch haben Wissenschaftler in diversen Studien beobachtet, dass eine Influenza-Erkrankung bei geimpften Menschen in der Regel milder und mit weniger Komplikationen verläuft als bei Ungeimpften.

>>> Die wichtigsten Fakten zur Grippeimpfung

Wann ist eine Grippeimpfung sinnvoll – und für wen?

In den meisten Fällen ist eine Impfung ratsam. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass diese in Absprache mit einem Arzt geschieht. Nur er kann vorab klären, ob Sie gegen bestimmte Bestandteile des Impfstoffes vielleicht allergisch sind. Am besten impfen Sie sich im Oktober oder November, denn es dauert bis zu zwei Wochen, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. Es ist allerdings auch noch sinnvoll, sich während einer Grippe-Welle impfen zu lassen. Schließlich schwappt sie bis zu 5 Monate lang umher.

Fazit: Im Alltag helfen Ihnen unsere 8 Verhaltenstipps, um den fiesen Grippeviren sicher aus dem Weg zu gehen. Wer das Risiko einer Ansteckung noch weiter minimieren will, kümmert sich um einen rechtzeitigen Impfschutz, der jährlich aufgefrischt werden sollte.