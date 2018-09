Diese 8 Anti-Stress-Lebensmittel sorgen für starke Nerven

Die besten natürlichen Anti-Stress-Killer mit viel Vitamin B: Dank dieser Lebensmittel ist der Stress gegessen

Stress gehört zum Leben dazu. Und das ist auch gut so, denn Stress ist für uns überlebenswichtig und erhöht unsere Leistungsfähigkeit. Das Dumme: In akuten Stresssituationen, zum Beispiel vor einem wichtigen Gespräch mit dem Chef, greift man wie ferngesteuert zu fett- und kohlenhydratreichen Snacks. Der obligatorische Schokoriegel in der Schreibtischschublade liegt oft schon griffbereit.

Stress erhöht den Energiebedarf

Das unbändige Verlangen nach kalorienreicher Nahrung ist bei Stress völlig normal, denn Ihr Körper benötigt in dieser (Ausnahme-)Situation mehr Energie. Jetzt etwas zu essen, ist also genau die richtige Maßnahme. Wird der erhöhte Energiebedarf nämlich nicht gedeckt, fühlt man sich schnell erschöpft und überfordert. Doch ein Schokoriegel ist nicht die beste Lösung, da der Zucker Ihren Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren lässt. Aber welche Lebensmittel sorgen in Stresssituation für starke Nerven?

Vitamine und Mineralstoffe für starke Nerven

Die regelmäßige Zufuhr von bestimmten Nährstoffen ist wichtig, um die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern und uns resistent(er) gegen Stress machen. Neben hochwertigen Proteine, langkettigen Kohlenhydraten und Wasser, gehören dazu auch zahlreiche Vitamine, wie Vitamin B1, B2, B6 und B12, und Mineralstoffe (Magnesium, Kalium & Co.).

Wir haben die positiven Wirkungen für Sie zusammengefasst:

Vitamine und Mineralstoffe Nervenstärkende Wirkung B-Vitamine tragen zur normalen Funktion des Energiestoffwechsels und des Nervensystems bei, Bildung von Neurotransmittern Vitamin C, Vitamin E Antioxidantien: Schutz vor freien Radikalen Magnesium wichtig für eine normale Muskel- und Nervenfunktion, verringert Müdigkeit Calcium an der Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen beteiligt, wichtig für den Energie-Stoffwechsel Kalium wichtig für die Übertragung und Weiterleitung von Muskel- und Nervenreizen, reguliert den Blutdruck Zink und Kupfer schützen die Zellen vor oxidativem Stress

Nervennahrung: Die besten Anti-Stress-Lebensmittel

Die oben genannten Nähstoffe und Vitamine sind zum Glück in vielen Lebensmitteln enthalten. Sie müssen also kein Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben, sondern lediglich Ihren Ernährungsplan abwechslungsreicher gestalten.

Die folgenden Anti-Stress-Lebensmittel helfen Ihrem Körper, sich gegen stressige Situation optimal zu wappnen.