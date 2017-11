Hipster-Look: Anziehen wie ein Hipster

Mit Ihrer Kleidung wollen Sie Ihre Individualität unterstreichen? Klar, dass Sie sich nicht sagen lassen, was oder wie Sie etwas zu tragen haben. Inspiration suchen Sie aber scheinbar trotzdem, sonst wären sie nicht hier gelandet. Deshalb sagen wir: Schauen Sie mal über diese Looks, vielleicht ist etwas anregend neues dabei, das genau zu Ihnen passt.

Die Grenzen zwischen Hipster-Look und Athleisure-Trend verlaufen momentan fließend. Auch modebegeisterte Hipster tragen gerne Sportswear im Alltag – am liebsten im Skate-Look der 90er. Konkret heißt das: Oversized-Sweater, Skater-Turnschuhe wie Converse Chucks oder Sneaker im Laufschuh-Look und dazu ein Fan-Schal.

Also z. B. bunte Strümpfe oder weiße Tennissocken. Im Sommer eine beliebte Alternative: Socken weglassen und Knöchel zeigen. Klappt mit den angesagten Hochwasser-Hosen besonders gut.

Apropos Bauchtasche und Fan-Schal: Alles, was ein bisschen trashy aussieht, ist für den Hipster-Look genau richtig. Denn Hipster wollen mit Ihrem Outfit auffallen – ob nun positiv oder negativ. Dabei orientieren Sie sich gerne an Designer-Looks. Und die Modemacher schicken ihre Models aktuell mit eben diesen Accessoires über den Laufsteg. Absolute Hype-Labels sind übrigens Vetements und Palm Angels.

Was die anderen (noch) hässlich finden, ist für den Hipster interessant. Er will sich schließlich abgrenzen und auffallen, ob nun positiv oder negativ. Dass sich Hipster untereinander recht ähnlich sehen, nehmen sie in Kauf – schließlich gleichen sie ja einer kleinen Gruppe und nicht der Masse.