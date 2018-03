Darf ich das anziehen?

Sie sind eingeladen, wissen aber nicht, welche Kleidung zum Anlass passt? Hier kommt Hilfe.

<b>Lounge</b>

<b>Anzug </b>ist nicht zwingend notwendig, aber doch gerade in Afterworkclubs oft mal zu sehen.

Dunkle <b>Hemden </b>sind angesagt z.B. in Schwarz oder in Oliv.

Eine <b>Krawatte</b> ist nicht nötig

Grundsätzlich sollten die<b> Strümpfe </b>ein bis zwei Nuancen dunkler als die Hose sein und kein auffälliges Muster haben.

Klassisch: dunkle, schlichte <b>Schuhe</b>. Avantgardistisch: beige oder braun.

<a name="2"></a><b>Business-Essen</b>

Dunkler <b>Anzug</b> als Ein- oder Zweireiher, uni oder mit dezenter Optik (Pepita, Nadelstreifen); <b>Weste</b>, Hose ohne Umschlag. <b>Stoff</b>: Kasch-mir, Lambswool, Mischfasern.

Weißes <b>Hemd </b>mit Kent-Kragen.

Dunkle Farbe mit einem zurückhaltenden Muster.

Dunkle <b>Strümpfe</b>

Dunkle, schlichte <b>Schuhe</b>

<a name="3"></a><b>Ball</b>

Schwarzer <b>Anzug</b>, am besten ein Einreiher oder dunkler Smoking mit Schalkragen; Hose ohne Umschlag. <b>Stoff</b>: Mohair, Satin, Seide, Kaschmir.

Weißes <B>Hemd </b>mit Doppelmanschetten und verdeckter Leiste.

Schwarze <b>Smokingschleife</b>

<b>Weste </b>aus Satin oder ein schwarzer <b>Kummerbund </b>mit schwarzer Schleife, <b>Kniestrümpfe </b>aus Seide.

Schwarze <b>Lackschuhe</b>

<a name="4"></a><b>Theater/Konzert</b>

Dunkler <b>Anzug</b>, Ein- oder Zweireiher und passende <b>Weste</b>.<b>Stoff</b>: Wollgemisch und Wolle.

<b>Hemd</b>: Weiß/écrufarben, evtl. Doppelmanschetten, Brustbiesen und verdeckte Knopfleiste.

<b>Krawatte</b>:Uni bzw. kleines Muster oder dunkle Seidenschleife.

Weißes oder farbiges <b>Ziertuch </b>in der Brustleistentasche, dunkle <b>Strümpfe</b>.

Dunkle elegante <b>Schuhe</b>, z. B. aus poliertem Kalbleder oder Lack.