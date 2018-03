Workout-Trends im Check: Aqua-Kick-Boxen im Fitness-Test

Unterwasser-Kampfsport auf einen Blick Was ist es? Ausgerüstet mit Schaumstoff an Händen und Füßen geht es für 45 Minuten ins bauchhohe Wasser. Da führen Sie verschiedene Kicks und Punches aus, die im Laufe des Kurses schrittweise komplexer werden. Die Intensität lässt sich variieren, indem Sie das eigene Bewegungstempo jeweils individuell anpassen. Um das Bauchfett schmelzen zu lassen, sind 2 Einheiten in der Woche optimal.

Wo geht es? In Fitness-Studios oder Schwimmbädern mit Kursangebot, zum Beispiel in der Kaifu-Lodge Hamburg, zu festen Terminen.

Was kostet es? In Studios sind die Kurse normalerweise bereits im Monatsbeitrag inbegriffen. Preise fürs Aqua-Kick-Boxen in Schwimmbädern variieren.

Spaß ★ ★ ★ ★ ✩ Muskeln ★ ★ ✩ ✩ ✩

Koordination ★ ★ ★ ★ ★ Ausdauer ★ ★ ★ ★ ✩