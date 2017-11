Food Pairing: Diese (verrückten) Lebensmittelduos müssen Sie probieren

Gegensätze ziehen sich an: Wir verraten, wie Sie ungewöhnliche Aromen am besten miteinander kombinieren und warum in ein gutes Chili con Carne unbedingt eine Tafel Schokolade gehört

Und, was kommt bei Ihnen heute Abend auf den Tisch? Brot mit Aufschnitt, ein Salat oder der Fitness-Klassiker Pute mit Reis? Wie laaaangweilig. Warum immer nur 08/15-Rezepte kochen, wenn es doch so viele, verschiedene Lebensmittel gibt, die man sogar noch miteinander kombinieren kann? Die Frage ist nur: Was passt (nicht) zusammen? Stichwort: Food Pairing.

Wir zeigen Ihnen, welche Foodduos eine Geschmacksexplosion versprechen.

Food Pairing: Aromen perfekt miteinander kombiniert

Beim Food Pairing trifft sich, was beim ersten Blick auf den Teller, vielleicht gar nicht zusammen passt: Oder was würden Sie beim Anblick von Popcorn zum Steak oder ein paar Zwiebeln zum Schokokuchen denken? Zugegeben, ein bisschen Mut brauchen Sie schon, um die (zum Teil ziehmlich verrückten) Lebensmittel-Kombinationen zu testen. Wer sich aber traut, wird belohnt. Beim Food Pairing geht es nämlich genau darum: Ungewöhnliche Aromen zusammenwerfen, so dass ein ganz neues, harmonisches Geschmackserlebnis entsteht. Klingt easy, ist aber eine Wissenschaft für sich.

Lebensmittel kombinieren: Auf die Chemie kommt es an

Wie gut Ihnen etwas schmeckt, entscheidet sich nicht allein aufgrund eines bestimmten Geruchs oder Geschmacks. Es ist vielmehr ein Zusammenspiel aus verschiedenen, sensorischen Eindrücken, die Sie über verschiedene Rezeptoren wahrnehmen. Die Zunge ist nur einer davon. Dort werden süß, salzig, bitter, sauer und umami, also würzig, unterschieden. Auch die Konsistenz wird auf der Zunge ausgemacht. Neben dem Schmecken, ist das Riechen (nicht nur über die Nase, sondern auch über den Rachenraum) ein zweiter wichtiger Faktor beim Essen.