Schlafapnoe: Atemaussetzer beeinflussen Cholesterinwert

Bedeutendes Risiko für einen Herzinfarkt

Eine weitere Studie am Münchner Rotkreuzkrankenhaus zur Schlafapnoe zeigt, warum das Herz durch Atemstillstände im Schlaf belastet wird. Jeder Aussetzer führt demnach zu einer Alarmreaktion im Körper, so Thomas von Arnim. Blutdruck, Stresshormone und Puls stiegen an und könnten so zusammen mit der schlechteren Sauerstoffversorgung einen Infarkt begünstigen.