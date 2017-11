Athleisure: Sportkleidung für jeden Tag

Als Sportskanone lieben Sie lockere, sportliche Kleidung. In einer schlabbrigen Jogginghose in Übergröße wird man Sie aber niemals antreffen – der Windwiderstand beim Fahrradfahren wäre schließlich viel zu groß. Trotzdem: Neben Funktionalität zählt auch für Sie ein lässiger Style. Im Alltag setzen Sie deshalb am liebsten auf einen entspannten, aber modischen Look: Sweatshirt und Jeans oder ein entspanntes Hemd zu modischen Sweatpants. Natürlich immer in Kombi mit Sneakern.

Wenn Sie das Outfit etwas aufwerten wollen, greifen Sie zu eleganten Pieces wie einem Hut. Der bewusste Stilbruch lässt den Look gleich „angezogener" wirken. Dazu tragen Sport-Freaks wie Sie natürlich am liebsten den ganzen Tag eine Fitness-Uhr um jeden Schritt aufzuzeichnen und stets den Puls zu checken. Gut, dass es die Sportleruhren mittlerweile in genauso modischen Designs wie herkömmliche Armbanduhren gibt.

Richtig eingesetzt geht der Athleisure-Trend sogar im Büro

Mit Sportklamotten ins Office? Was lange Zeit keine gute Idee war, ist mittlerweile durchaus möglich. Vorausgesetzt, Sie arbeiten am Schreibtisch einer Kreativschmiede und nicht mit Kundenkontakt in einer Bank.

