Küchentipp: Kalter Entzug

Nie mehr Bitterkeit in Ihrer Küche: So entziehen Sie Auberginen die Bitterstoffe – und Zucchini das Wasser

Hydrophil nennt man die Eigenschaft, die (neben der Würzkraft) Salz in der Küche unersetzlich macht. Übersetzt bedeutet das feuchtigkeitsanziehend. Und diese Eigenschaft ist sehr praktisch, wenn Sie Zucchini ein wenig Wasser entziehen wollen, um sie zu braten. Oder wenn Sie die Bitterstoffe in Auberginen minimieren wollen. So geht´s: