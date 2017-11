Bärte: Auf diese Bärte stehen Frauen

Glatt rasiert, Vollbart oder Dreitagebart – eine Umfrage bringt ans Licht, was Frauen bei Männern in Sachen Gesichtsbehaarung besonders lieben

Bloß keine Experimente bei der Rasur! Wenn es nach der Damenwelt geht, steht ein gepflegter Dreitagebart in deren Sexyness-Hitliste an erster Stelle. Laut einer Umfrage der Online-Partnervermittlung Parship.de unter rund 400 Frauen sind sich fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) einig: Ein Dreitagebart macht Männer sexy. Keine andere Gesichtsbehaarung hat beim Attraktivitätscheck so gut abgeschnitten.

Frauen mögen es lieber weich und glatt statt trendigem Vollbart

Beim Küssen mögen es die Frauen lieber zart. Jede Fünfte gab an, "oben ohne" den kratzigen Stoppeln vorzuziehen. Nur 9 Prozent der weiblichen Befragten mögen es so richtig haarig. Trend hin oder her: Die stylischen Rauschebärte kommen bei den Frauen nicht wirklich gut an. Jede Zehnte kann mit haarigem Gesichtsschmuck grundsätzlich nichts anfangen. Egal in welcher Form, der Bart ist für sie ein absoluter Liebeskiller.

>>> Tipps für die perfekte Rasur

Worauf stehen Frauen? Geflochten, gezwirbelt, zum Schnurren oder am Kinn

Was das Verhältnis von Frauen zu Bärten angeht, lässt sich zusammenfassen: Je ausgefallener, desto schlimmer. Keine der Befragten gab an, auf Kreationen wie den kaiserlichen Backenbart oder den Koteletten-Bart zu stehen. Auch für Schnurrbärte können sich die weiblichen Befragten nicht begeistern. Egal ob gezwirbelt oder klassischer Schnauzer: nur bei 2 Prozent der Frauen bringt die haarige Oberlippe das Herz in Wallung. Auf ebenso wenig Zustimmung trifft das Ziegenbärtchen: mit dem markanten Kinnbart können die Herren leider nur bei 3 Prozent der Damen punkten.

Doch Bartträger müssen nicht verzweifeln: 11 Prozent der Befragten ist es völlig egal, welchen Gesichtsschmuck der Mann trägt – Hauptsache die Chemie stimmt.

>>> Bartfrisuren für jeden Typ

Welchen Barttyp finden Frauen am attraktivsten? Das Ranking im Überblick