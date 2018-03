Flirt-Psychologie: Auf welchen Typ Frau stehen Sie?

Auf welchen Typ Frau stehen Sie? Wir geben Ihnen eine Übersicht über ihre wichtigsten Eigenschaften. Ihre Wahl

Die Selbstbewusste

Ihr Typ: Sie ist die Unbezwingbare, Gnadenlose. Schön, klug und erfolgreich im Job. Emanzipation ist für sie kein Fremdwort, sondern Lebensqualität.

Typisch für sie: Sie beweist Geschmack an Mode, Musik und Essen. Sie zeigt sich nur in den angesagten Locations. In Gesprächen gibt sie den Ton an und zwar im Imperativ.

So kommen Sie ihr näher: Entweder nehmen Sie den devoten Part ein und sind ihr Sklave oder Sie geben ihr Kontra, wenn Sie sich ihr gewachsen fühlen – dabei sollte Geld keine Rolle spielen.

Die Verwöhnte

Ihr Typ: Jung, schön, schlank und schnippisch. Mit einem enormen Selbstbewusstsein wandert sie durchs Leben. Tiefgreifende Gespräche langweilen sie. Sie ist der Small-Talk-Typ. Doch Vorsicht: Seien Sie kreativ, wenn Sie diese Frau beeindrucken wollen. Sie lässt sich schnell ablenken, sobald sie etwas gelangweilt ist.

Typisch für sie: Exklusivität ist das Stichwort. Wie sie selbst sollte auch alles um sie herum sein. Wenn Geld für Sie kein Problem ist, dann ran an die Braut.

So kommen Sie ihr näher: Komplimente, Blumen, edle Gesten. Hier müssen Sie eine Menge investieren. Zeigen Sie ihr, wie toll sie ist.

Die Zurückhaltende

Ihr Typ: Auch Austern enthalten manch schöne Perle. Aber an sie kommt niemand so leicht heran. Meist trifft man sie mit ihren 20 besten Freundinnen. Und das sind ihre Kontaktpersonen. Sie ist verträumt und wartet auf ihren Märchenprinzen.

Typisch für sie: Sie flirtet gern. Aber erst, wenn Mann den ersten und richtigen Schritt macht. Also bleiben Sie unverfänglich und sagen Sie ihr romantische Dinge.

So kommen Sie ihr näher: Vergessen Sie die plumpe Anmachsprüche. Zeigen Sie Gefühl und Verständnis für das zauberhafte Wesen. Lesen Sie Shakespeare, und zitieren Sie daraus. Haben Sie ein weißes Pferd? Dann satteln Sie es...

Die Gefühlsbetonte

Ihr Typ: Sie ist der südländische Typ – voller Temperament und Heißblütigkeit stürzt sie sich in wilde Affären. Sie ist die Extrovertierte unter den Frauentypen.

Typisch für sie: Meist trifft man sie auf der Tanzfläche. Als Göttin erotischer Bewegung verdreht sie meist allen Männern den Kopf. Sie liebt und lebt das Leben.

So kommen Sie ihr näher: Lernen Sie Tango, Salsa und Mergengue und dann schnappen Sie sich die heiße Flamme.